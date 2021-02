Higièniques, quirúrgiques, o filtrants: Què mascareta he d'utilitzar en cada moment?

Ningú no hauria imaginat que les màscares anaven a convertir-se en un complement més del nostre look diari. Són moltes les possibilitats que tenim, màscares de tela, higièniques, quirúrgiques, les FFP2, ara es parla també de les FFP3, que volen fer obligatòries per a espais tancats, quin hem de fer servir?





Foto de Markus Winkler a Unsplash





En el cas concret dels espais tancats que ara volen regular, en una entrevista amb Infosalus Antonio Blanes, director dels Serveis Tècnics del Consell General de Farmacèutics, recorda primer que és molt important recordar la necessitat de realitzar una correcta ventilació, respectar els aforaments , així com mantenir la distància social.





Després, reconeix que durant l'actual pandèmia s'ha anat evolucionant en les recomanacions sobre l'ús de diferents tipus de mascaretes a cada tipus de circumstància, i en funció de les característiques de la persona, ja que no s'han d'aplicar les mateixes per a una persona sana que per a una persona d'alt risc o fins i tot simptomàtica.





"En qualsevol cas, perquè la mascareta tingui un efecte protector és imprescindible que s'ajusti bé a la cara, i que es tinguin les precaucions d'ús correcte de les mascaretes. Com en la resta de situacions, a més de fer ús de la màscara , és imprescindible seguir la resta de mesures de protecció enfront del contagi ", incideix l'expert.





Així, i encara que el temps de permanència sigui breu, com per exemple en els ascensors, en els espais tancats veu súper important fer un ús correcte de la mascareta i rentar les mans amb freqüència.





Des Sanitat, abans de Nadal, van publicar un document tècnic sobre l'ocupació de màscares en què reconeixien que, d'acord amb "un estudi experimental realitzat amb maniquís i nebulitzadors amb SARS-CoV-2 es va constatar l'efectivitat de l'ús de mascareta, sent més eficaç l'ús per part de l'emissor i el receptor (comparat amb l'ús unilateral). la reducció de la transmissió amb una distància interpersonal de 50 cm no va arribar al 100% amb cap tipus i oscil·laria entre el 70% amb l'ús de mascareta higiènica, el 80% amb quirúrgica i el 90-95% amb la FPP2, fins i tot amb especificacions de millor ajust ".





GUIA SOBRE LES MASCARETES





Amb això, des del Consell General de Farmacèutics recorden que actualment hi ha 3 tipus de mascaretes en circulació:





1. Les Màscares quirúrgiques protegeixen als altres, i amb elles evitem expulsar el virus. El seu ús està recomanat en persones simptomàtiques o asimptomàtiques positives. El seu objectiu és evitar que el personal sanitari o els pacients infectats transmetin agents infecciosos a la resta de població.





Es consideren productes sanitaris. Per tant, han de complir amb la Directiva 43/92 / CEE, transposada a Espanya en el Reial Decret 1591/2009, i seguir la norma UNE-EN 14683: 2019 + AC: 2019. D'acord amb l'anterior, han d'incloure marcatge CE . A més, el material de la mascareta està dissenyat per filtrar l'aire exhalat.





2. Les mascaretes filtrants o equips de protecció individual o EPI, és a dir, les mascaretes FFP2 o FFP3, en funció de la seva eficàcia de filtració bacteriana, que ja existien d'abans de la pandèmia; protegeixen en tots dos sentits. Estan dissenyades per filtrar les partícules i aerosols líquids presents en el medi ambient, impedint que siguin inhalades per l'usuari.





El seu ús està recomanat en persones que es troben en contacte estret amb infectats i en grups especialment vulnerables. Tenen com a objectiu filtrar l'aire inhalat evitant l'entrada de partícules i així minimitzar un risc potencial per a l'usuari que la porta posada.





Es regeixen pel Reglament (UE 2016/425) relatiu als equips de protecció individual (EPI) .Al ser un EPI de categoria III requereixen una avaluació prèvia de la conformitat del producte, abans de ser comercialitzat, per part d'un organisme notificat . Per tant, a més del marcatge CE han de portar un número de 4 dígits que identifica l'organisme notificat que les ha avaluat. Aquestes màscares tenen com a finalitat filtrar l'aire inhalat evitant l'entrada de partícules contaminants.





3. "Durant la pandèmia van aparèixer les mascaretes higièniques i es va crear una normativa específica. Per tant, han de complir uns criteris d'eficàcia i per a això han d'estar correctament certificades. Si no compleixen amb aquesta normativa ni control, parlarem de màscares de tela sense el aval científic darrere i poden ser perilloses per a la nostra salut. Pel que hem de fugir d'elles ", armen.





A més, Antonio Blanes, del Consell General de Farmacèutics, necessita que el nivell per protegir l'usuari i a la resta de la població varia segons la capacitat per filtrar l'aire inspirat o espirat de les mascaretes. En aquest sentit, veu important recordar també que és fonamental fer un ús correcte de la mascareta. "A més, per reduir el risc de contagis, la mascareta s'ha d'utilitzar juntament amb altres mesures com la distància social i rentat de mans freqüent", insisteix.





Quant al seu preu, el director dels Serveis Tècnics del Consell General de Farmacèutics subratlla que les màscares són productes de venda lliure i es poden trobar en diferents establiments. "Per mitjà de la Resolució de 18 de novembre de 2020 va determinar l'import màxim de venda al públic de les màscares quirúrgiques a 0,62 euros / unitat. Actualment, és l'únic preu que es troba regulat a Espanya en relació amb aquest tipus de productes ", aclareix.





LA DURADA D'AQUESTS PRODUCTES





D'altra banda, Blanes fa referència a la durada d'aquests productes, indiquen que tot depèn del tipus de mascareta que estiguem utilitzant i de les condicions d'ús. "Per norma general, hem de canviar de màscara en cas que s'humitegi per la pròpia saliva o espiració, per la pluja o si s'embruta, trenca o deteriora", ressalta.





En el cas que no es produeixi cap de les situacions anteriors, el temps de durada recomanat per qüestions de comoditat i higiene és d'aproximadament unes 4 hores, podent arribar a prolongar-se fins 8 hores en màscares de tipus autofiltrant (o equivalent a un torn de treball). No obstant això, és important seguir les instruccions de fabricant, segons remarca.





D'altra banda, assenyala que no totes les mascaretes són reutilitzables, ni sempre vol dir el mateix una 'R' que puguem veure en una mascareta, ja que les màscares autofiltrants poden ser reutilitzables o no reutilitzables. "Les 'reutilitzables', han d'anar marcades amb una 'R'. Per a la seva neteja és important seguir les indicacions del fabricant pel que fa a la desinfecció, rentat, assecat, etc., i el nombre de vegades que es pot reutilitzar. Si són 'no reutilitzables', van marcades amb 'NR' i estan previstes per al seu ús durant un torn de treball ", afegeix.





Aquí puntualitza que les màscares quirúrgiques són d'un sol ús i s'han de rebutjar després de la seva utilització. "És important assenyalar, que les 'R' que apareix en l'etiquetatge de les màscares quirúrgiques fa al·lusió a la seva classificació (tipus I i tipus II) d'acord amb la seva eficàcia de filtració bacteriana. Al seu torn, el tipus II se subdivideix en dos tipus depenent de si és resistent (R) o no a les esquitxades ", postil·la Blanes.





Què passa amb les màscares de tela? Sobre les màscares de tela, moltes d'elles casolanes, el director dels Serveis Tècnics del Consell General de Farmacèutics indica que aquestes poden estar fabricades de molt diferents materials, i no es consideren com una mesura de protecció enfront de virus respiratoris a dia d'avui , ja que no hi ha estudis que avalin la seva eficàcia i, en l'àmbit laboral, no s'hauria de promoure la seva utilització. "A més, les màscares de tela" casolanes "no compleixen la normativa d'EPI ni de producte sanitari (PS)", destaca.





D'altra banda, esmenta que les mascaretes higièniques, tant no reutilitzables (d'un sol ús) com reutilitzables, són les peces facials que cobreixen la boca, el nas i la barbeta, que estan proveïdes d'un arnès de cap i que compleixen amb els requisits establerts en les especificacions tècniques UNE 0064-1: 2020, UNE 0064-2: 2020, UNE 0065: 2020 o qualsevol norma equivalent que garanteixi el compliment dels criteris d'acceptació establerts en les citades especificacions; unes especificacions tècniques van ser creades durant la pandèmia.





"És important recordar que les mascaretes higièniques estan destinades a persones sense símptomes que no siguin susceptibles d'utilitzar mascaretes quirúrgiques, ni filtrants. L'objectiu de la seva ocupació és intentar reduir el risc de transmissió de virus des de la boca i el nas de l'usuari no malalt o asimptomàtic, com a mesura complementària a altres mesures preventives aprovades per les autoritats sanitàries ", sentencia Blanes.