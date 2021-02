Hasel ha estat elegit membre d'una mesa electoral després del termini per entrar a la presó

El raper Pa Rivadulla, conegut com Pablo Hasel, que haurà d'ingressar a la presó abans de divendres 12 de febrer per una condemna de l'Audiència Nacional, ha estat citat a una mesa electoral per a les eleccions catalanes del 14F.





Pablo Hasel, en una imatge d'arxiu / EP









La Policia Local de Lleida va notificar fa uns dies a Hasel que ha estat elegit membre d'una mesa electoral a Lleida, en les eleccions a Parlament, que se celebren el diumenge 14 de febrer, segons ha explicat el cantant.





Aquest mateix dimarts, Hasel ha rebut la notificació de l'Audiència Nacional que li comunica que té 10 dies per entrar voluntàriament a la presó per complir la seva condemna, un termini que finalitza el divendres 12 de febrer.





Hasel va ser condemnat a nou mesos i un dia de presó per la Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional al setembre de 2018, així com a el pagament d'una multa d'aproximadament 30.000 euros per un delicte d'enaltiment de terrorisme, i injúries i calúmnies a la monarquia ia les forces de seguretat de l'Estat, per difondre missatges atemptatoris en xarxes socials, i té pendent una altra condemna de dos anys de 2015.





Per la seva banda, l'advocat del raper, Diego Herchhoren, ha anunciat que presentarà un recurs de súplica que haurà de resoldre la Sala d'apel·lació de l'Audiència Nacional.





Dilluns, en roda de premsa a Lleida, el cantant va assegurar que no es presentaria voluntàriament a la presó, que no demanarà l'indult i que ha descartat anar-se'n a l'estranger, tot i que ho considerava una opció "respectable".





La plataforma Llibertat Pablo Hasel va convocar mobilitzacions contra l'entrada a la presó del raper a Lleida i Barcelona dissabte passat i en els propers dies estan previstes concentracions a poblacions com València, Zamora, Granada i Valladolid.