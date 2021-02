Catalunyapress T'INFORMA

Bona tarda. Com va tot? Tornem amb el nostre informatiu amb les notícies més destacades del dia.





Fa uns minus hem sabut que el Regne Unit ha detectat una mutació de la variant britànica del coronavirus.









En les ultimes 24 hores s'han registrat 2.602 casos i 73 morts per coronavirus a Catalunya.









Aquest dimarts també us hem explicat que el 2020 no es van diagnosticar un 20% dels casos de càncer com a conseqüència de la pandèmia.













En el terreny polític, el PSOE i Unides Podem donaran suport reprendre la taula sobre Catalunya. A més, el vot per correu per a les eleccions catalanes es podrà demanar de manera telemàtica o presencial fins el 5 de febrer.









La pandèmia ha comportat una greu crisi econòmica: de fet, gener es va tancar amb 739.000 treballadors en ERTO, 35.625 més que al desembre.









I el sector de la moda va tenir un any molt negre, arribant a perdre 2.500 milions d'euros.





