Podem vol evitar que el seu exadvocat comparegui al Congrés per parlar com a denunciant de corrupció

Fa més d'un any que José Manuel Calvente, exadvocat de Podem, va denunciar presumptes irregularitats en el partit morat. En la seva denúncia, Calvente acusava la formació d'Iglesias de finançament il·legal, organització criminal i blanqueig de capitals.





José Manuel Calvente va destapar el cas 'Neurona' / EP





El portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, va confirmar dimarts que el seu grup parlamentari votarà en contra aquest dimecres de que Calvente comparegui a la Comissió de Qualitat Democràtica de la Cambra com a denunciant de corrupció, perquè, des del seu punt de vista, aquesta compareixença seria "una falta de respecte al Congrés".





"No permetré que faltem al respecte al Congrés d'aquesta manera", va sentenciar Echenique en roda de premsa quan li van preguntar sobre el sentit del vot del seu grup parlamentari davant aquesta petició del PP.





Calvente és el denunciant del cas 'Neurona', on el jutjat d'instrucció 42 de Madrid investiga l a possible existència d'un contracte simulat entre aquesta consultora política i Podem per a la campanya electoral de 2019 amb el presumpte objectiu de desviar diners dels comptes 'morats'; i és testimoni en el cas 'Dina', on l'Audiència Nacional intenta esbrinar com va aparèixer a casa de l'ex comissari José Manuel Villarejo i va acabar publicada la informació continguda en un mòbil robat a l'ex assessora de Podem Dina Bousselham.





En concret, el PP vol que Calvente expliqui la seva experiència davant la Comissió de Qualitat Democràtica, que ha creat una subcomissió per estudiar mesures destinades a millorar la protecció de les persones que denuncien comportaments corruptes.





CLAR EXEMPLE DE REPRESÀLIES

Precisament, el debat sobre si Calvente ha d'acudir o no a Congrés es produirà just una setmana després que el Suprem tornés al jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló les actuacions que va remetre a l'alt tribunal el vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, i l'exhortés a esgotar la investigació en l'anomenat cas 'Dina'.





Els 'populars' consideren que l'experiència de Calvente pot servir per il·lustrar els diputats sobre les represàlies que solen patir els que denuncien corrupció. I és que, l'exadvocat denuncia que, després d'investigar i qüestionar els fets presumptament delictius que atribueix a dirigents de Podem, el partit va emprendre contra ell un "greu procés de fustigació i represàlia personal i laboral".





Podem el va acomiadar el desembre de 2019 al·legant una denúncia per assetjament sexual, encara que després va admetre que va ser un acomiadament improcedent i va acordar indemnitzar-lo amb 35.000 euros. A més, un jutjat va arxivar la denúncia d'assetjament sexual i laboral que va presentar en la seva contra qui va ser la seva companya en el gabinet jurídic, Marta Flor.





ERREJÓN DEMANA RESPONSABILITAT

Segons han detallat fonts parlamentàries, el PSOE i Unides Podem, que tenen majoria a la Mesa de la Comissió Anticorrupció del Congrés, van rebutjar la compareixença de Calvente sol·licitada pel PP.





El president d'aquest òrgan, el líder de Més País, Íñigo Errejón, es va abstenir la primera vegada que es va abordar el tema i va fer una crida a tots els grups per actuar amb responsabilitat i no convertir la subcomissió en un espectacle amb assumptes que eren aliens.





Però, com que Errejón no és partidari que s'imposin vetos a la compareixences i que, si no hi ha acord en la taula d'una comissió el tema pot elevar-se al plenari de la mateixa, s'ha acordat votar la sol·licitud del PP, el que tindrà lloc aquest dimecres.





UN CAS 'FAKE', SENSE PROVES

Echenique ja ha deixat clar que tornaran a votar en contra argumentant que seria "una falta de respecte a el Parlament" citar a una persona la mera declaració va donar lloc a un "cas 'mentida', sense proves", en referència a la investigació relativa a 'Neurona'.





En aquesta mateixa sessió, els 'populars' forçaran la comissió a pronunciar-se sobre la conveniència que la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, comparegui davant la mateixa subcomissió, però, si escau, dins el grup de compareixents que van a proposar millores per incrementar la independència dels òrgans reguladors.





La previsió és que les dues compareixences siguin rebutjades, ja no només amb el vot d'Unides Podem i el PSOE, que mantindran la seva posició inicial, sinó també amb el d'altres grups de l'oposició.