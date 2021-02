VÍDEO. "El Procés, la gran cagada": la impactant campanya de SCC per evitar una nova legislatura independentista

@scc

Aquesta matinada Societat Civil Catalana ha llançat una campanya amb el lema 'El procés, la gran cagada'. La iniciativa consisteix en la col·locació d'enormes lones a les entrades de Barcelona amb la imatge d'un "caganer" gegant. L'acció es complementa amb un ampli desplegament de tanques i panells en l'àrea metropolitana i en diversos punts de Catalunya. El missatge és el mateix en totes elles, i es remata amb l'exhortació: "Aturem la decadència!".





Aquestes tanques publicitàries volen transmetre el missatge que el Procés ha estat un fracàs polític, econòmic, social i cultural per a tots els catalans. Una via directa cap a la decadència. L'estratègia de ruptura ha suposat un camí tòxic i un greu error que ara tenim l'ocasió de rectificar.





@SCC

La deriva separatista ha deixat una societat catalana fracturada en dos. El procés ha provocat també una fugida massiva d'empreses (7.631 entre 2008 i 2019) que ha empobrit l'economia dels catalans, perdent llocs de treball, mentre s'ha fet fugir la inversió estrangera sent de 30.866.000 d'euros a Catalunya pels 104.443.000 d'euros de Madrid en els anys 2010-2019, a causa de la inseguretat jurídica i econòmica que han provocat l'intent secessionista.





Amb aquesta campanya, Societat Civil Catalana afirma fer d'altaveu al que pensen la majoria de catalans. D'acord a l'enquesta de SCC realitzada per Gad3 fa poques setmanes, un 67,2% de catalans considera que el Procés ha perjudicat l'economia de la comunitat autònoma, mentre que aquesta mateixa enquesta assenyala que el 65,1% dels catalans creu que el Procés ha deteriorat la imatge de Catalunya. Més de la meitat dels catalans (57,1%) considera que la deriva independentista ha danyat a les institucions de l'autogovern.









@SCC





Per al president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, "el que està en joc aquestes properes setmanes no és si Catalunya és o no independent, sinó si Catalunya aposta per la recuperació econòmica i social o entrem definitivament en un cicle de decadència que portarà molts anys revertir. És hora d'una gran mobilització per l'esperança i per deixar enrere la dècada perduda. Ens hi juguem el nostre futur i el dels nostres fills ".





VÍDEO COL·LOCACIÓ PANCARATES

















@SCC