Sánchez s'acosta a Vox i afirma que tenen "més responsabilitat i sentit d'estat" que Casado

Pedro Sánchez (EP)





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha acusat aquest dimecres a Vox de "polaritzar" i "dividir" la societat, tot i que ha agraït al seu líder, Santiago Abascal, que tingui "moments de flaix" en què demostra "més responsabilitat i sentit d'Estat "que el president de PP, Pablo Casado.





Sánchez ha fet així al·lusió durant la sessió de control a Govern al Congrés a la decisió de Vox de abstenir-se en la tramitació del decret dels fons europeus, enfront del vot en contra de PP i Ciutadans.





Durant la seva 'picabaralla', Abascal i el cap de l'Executiu han debatut sobre "l'interès general" d'Espanya. "Per què actua des de fa un any contra l'interès general?", Ha preguntat el líder de Vox posant sobre la taula assumptes com la immigració il·legal, la "violència" que pateix a Catalunya o la "censura" de Twitter.





Davant d'això, Sánchez ha sostingut que la seva idea d'interès general és la lluita contra la pandèmia, la gestió dels fons europeus per transformar l'economia o "no posar en qüestió institucions com el Congrés".