14F. Illa aposta com a president per visitar la Moncloa assíduament per "exigir i negociar"

Salvador Illa (EP)





El candidat del PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimecres que una de les seves prioritats si és president serà visitar la Moncloa i els ministeris de manera assídua per "exigir i negociar, per debatre i acordar".





En la Trobada Digital d'Europa Press, ha plantejat les sis primeres mesures que durà a terme si és president de la Generalitat, més enllà de les actuacions urgents davant la pandèmia, entre les quals també es compromet a dur a terme "una auditoria que permeti racionalitzar la despesa no productiu o superflu de la Generalitat "per incrementar partides socials com les beques menjador.





Una altra de les seves mesures serà enfortir la presència de Catalunya tant a la UE, com en fòrums internacionals com l'Euroregió i el Comitè de les Regions: "Reimpulsaré l'Euroregió com una manera de cooperar amb els nostres veïns de nord, sud, est i oest. ja n'hi ha prou d'oficines d'externalització propagandística de l' 'Procés'. Necessitem acció comercial, no propaganda ", en referència a les delegacions de la Generalitat a l'exterior.





Preguntat per si això significarà suprimir les delegacions, Illa ha contestat que el que vol és reorientar la política exterior del Govern per promoure Catalunya a nivell comercial, industrial, econòmica i cultural, i eliminarà "tot el que tingui a veure amb el que qualifico com propaganda "de l'independentisme.





Illa també ha proposat posar en marxa "tres grans acords transversals que es materialitzaran mitjançant col·laboració publicoprivada" i amb la participació activa dels ajuntaments: una aliança per a l'habitatge social assequible, una aliança per a l'alimentació saludable i una aliança per a la mobilitat sostenible.





A més, vol crear un comissionat per a la Formació Professional que depengui de la Presidència de la Generalitat, que "coordinarà els esforços de les conselleries implicades perquè aquest tema deixi de ser una assignatura pendent".