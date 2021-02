La Policia Nacional desmantella tres cultius indoor de marihuana a Lloret de Mar

Agents de la Policia Nacional ha desmantellat dos cultius indoor de marihuana i ha impedit la posada en funcionament d'un tercer, en el transcurs d'un ampli dispositiu policial dut a terme a la matinada del passat vint de gener.













Instal·lats en uns xalets de la Urbanització Serra Brava de Lloret de Mar i un tercer situat a la Urbanització Can Fornaca de Riudarenes, van ser registrats en una operació que va mobilitzar investigadors de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Girona i la Comissaria Local de Lloret de Mar, així com als efectius dels Grups Operatius Especials de Seguretat (GOES) i la Unitat d'Intervenció Policial (UIP).





Les investigacions van començar el passat mes de novembre, quan els agents van rebre informacions anònimes de ciutadans, sobre dos habitatges de la urbanització Serra Brava en què podien estar duent-se a terme activitats sospitoses, susceptibles d'estar relacionades amb el narcotràfic.





Després d'establir els dispositius policials corresponents, es va poder comprovar que, efectivament, els immobles estaven sent dedicats al cultiu de marihuana, així com que l'energia elèctrica necessària per al seu funcionament tindria un origen fraudulent.





Els investigadors van constatar també que els responsables de l'activitat, planejaven la posada en marxa d'un tercer cultiu, que van poder localitzar al municipi de Riudarenes. Com a conseqüència de les actuacions, s'ha pogut esbrinar que, al menys, hauria pogut albergar altres cinc-centes plantes més, un cop s'hagués finalitzada la seva instal·lació.





En la fase d'explotació de la investigació, de la qual entén el Jutjat d'Instrucció numero 1 dels Blanes, els agents van poder constatar que els immobles estaven distribuïts de la mateixa manera, amb la intenció d'optimitzar al màxim l'explotació. Cada un dels pisos dels immobles, estava preparat per a cobrir les necessitats de les diferents fases de creixement, des de la seva plantació fins a l'envasament.





Es van confiscar un total de 1069 plantes de marihuana en diferents estadis de creixement, així com 33 quilos de cabdells llestos per a la seva venda. Es calcula que el frau elèctric derivat del funcionament de l'cultiu és de més de trenta-quatre mil euros (190.000kWh).





Fruit de l'operatiu s'ha procedit a la detenció de dues persones de nacionalitat polonesa, com a màxims responsables de les plantacions com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, si bé un d'ells també ho va ser, per falsedat documental .





El jutge competent va ordenar l'ingrés a la presó provisional d'un d'ells, i de l'altra, eludible sota el pagament de fiança.





La col·laboració ciutadana clau en la investigació





Amb aquesta actuació ja són cinc els cultius de marihuana desarticulats per la Policia Nacional a Girona, en tot just un mes, després de les actuacions que el passat mes de desembre van tenir lloc a Castell Platja d'Aro i a la Urbanització Serra Brava. La Policia Nacional destaca que per a la localització d'aquest i altres cultius la col·laboració ciutadana ha estat fonamental, aportant als investigadors informacions molt valuoses que, finalment, es tradueixen en el desmantellament de plantacions que ocasionen amb el seu funcionament severs trastorns als ciutadans.













A més de la introducció en el mercat d'estupefaents el consum incideix especialment en la població més jove, la proliferació de cultius en habitatges genera l'establiment de grups i organitzacions criminals que, amb la seva presència, degraden gradualment la qualitat de vida dels municipis i urbanitzacions , afectant així a la seguretat i el medi ambient.





Tal com ha succeït en aquest cas, la defraudació d'electricitat associada a aquest tipus de cultius, comporta una sobrecàrrega de la xarxa que pot arribar a afectar la resta d'usuaris, comprometent el subministrament no només d'habitatges particulars sinó de serveis públics, per el que cada vegada és més freqüent que els mateixos veïns informin a la Policia Nacional sobre les seves sospites.





La Comissaria Provincial de Girona i les Comissaries Locals de Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Figueres, a l'igual que la resta de plantilles policials, assignen agents especialitzats a la comprovació de les informacions facilitades pels ciutadans, bé sigui directament a les Comissaries , a través del correu electrònic antidroga@policia.es o al web www.policia.es/colabora.php