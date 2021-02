Satse alerta de la falta de mascaretes FPP2 per al personal sanitari a Catalunya

El Sindicat d'Infermeria (Satse) ha alertat que els serveis de salut de deu comunitats autònomes segueixen sense posar a disposició dels seus professionals sanitaris de manera generalitzada les mascaretes de protecció FFP2, de manera que "posen en greu risc la seva salut i seguretat al ser un col·lectiu especialment vulnerable al contagi del Covid-19 ".





Infermera (Arxiu EP)





A través d'un comunicat, Satse recorda que el protocol del Ministeri de Sanitat en matèria de prevenció de riscos laborals, en la seva actualització del passat 21 de desembre, recomanava la utilització per part dels professionals sanitaris de màscares d'una major protecció, com són les FFP2, després evidenciar-científicament la transmissió del coronavirus per aerosols. A més, anul·lava les que fins ara s'estaven utilitzant pels serveis de salut com a estratègies alternatives en situació de crisi, que avalaven la utilització de determinats EPI de menor protecció per desproveïment dels mateixos.





No obstant això, el sindicat apunta que, a dia d'avui, estan tenint "dificultats" en l'obtenció de màscares FFP2 "molts dels infermers i fisioterapeutes que treballen a Andalusia, Aragó Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Euskadi, Canàries i Navarra ".





"Una de les principals prioritats de totes les administracions sanitàries ha de ser la de protegir als seus professionals sanitaris perquè poden realitzar el seu treball amb les majors garanties de seguretat i així poder seguir atenent i cuidant als seus pacients i al conjunt de la ciutadania, però , lamentablement, no s'està fent a tot arreu ", reiteren des Satse, criticant la" insensibilitat demostrada per algunes autonomies cap a les seves professionals ".





En concret, l'organització sindical explica que, si bé s'ha generalitzat la distribució per part dels serveis de salut de mascaretes FFP2 a les anomenades 'plantes Covid', no passa el mateix a la resta de serveis i unitats d'un hospital o en els centres de salut i sociosanitaris, tot i que "no s'hagi fiabilitat de la qualitat de l'aire en aquests espais".





De la mateixa manera, Satse demanda que s'augmenti la protecció i es faciliti l'ús de mascaretes autofiltrants contra partícules FFP3, o mitja màscara proveïda amb filtre contra partícules P3, quan de l'avaluació de riscos es derivi que es duen a terme procediments assistencials en els quals es puguin generar bioaerosols en concentracions elevades.