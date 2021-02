14F. Carrizosa retreu al "procés les 7.000 empreses que s'han anat" i promet ajudar al sector

Carlos Carrizosa (EP)





El candidat de Cs a la Presidència de la Generalitat, Carles Carrizosa, ha assegurat que la vocació de Cs a Catalunya és aturar la "decadència econòmica en què ha caigut amb les 7.000 empreses que s'han anat des que va arrencar el 'Procés'" ; i promet ajudar al sector empresarial.





En una conferència organitzada aquest dimecres per Foment de l'Ocupació, Carrizosa ha defensat que la vocació de Cs per aquest 14F és que continuï el teixit empresarial: "I que no ens trobem les persianes baixades".





Per a ell, Catalunya té la tradició i la potència de l'empresariat, i que per això cal donar "carpetada a l' 'Procés'" en les pròximes eleccions amb un Govern constitucionalista que ho aparqui i parli del que interessa a tots, en les seves paraules .





El candidat taronja ha presentat les seves propostes taronges per impulsar les empreses catalanes, que inclourien una baixada d'impostos que afavoreixi la competitivitat de les empreses, com ara baixar l'IRPF, el de transmissions patrimonials o suprimir el de successions, amb l'objectiu de " tenir una fiscalitat més justa ".





També ha apostat per una menor burocràcia i una major seguretat jurídica, "alhora que també es reforma l'administració catalana previ a una auditoria de la despesa".





Finalment, ha recordat la necessitat de donar ajudes directes als autònoms i d'elaborar un pla per a l'hostaleria, perquè al seu judici si hi ha mesures restrictives, hi ha d'haver també ajudes: "Si no ajuda a que visquin les empreses, ens enfrontarem a un futur molt més negre ".