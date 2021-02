Els reptes que afronta el Retail 4.0 davant les noves formes de consum

La tecnologia està canviant les regles i els hàbits i els costums dels consumidors han anat evolucionant de manera cada vegada més accelerada. Ara, la majoria dels clients compra des dels seus smartphones i una mica menys en botigues físiques, i confien més en les xarxes socials i en les opinions d'altres compradors. En aquest nou context, les estratègies del màrqueting tradicional ja no donen els mateixos resultats.





A la III edició del Smart Technology Forum (STF) celebrat a finals de gener es va posar focus en la reinvenció del sector del retail, identificant els seus reptes i solucions.





Perquè el sector del retail té una gran importància dins de l'economia. Tal com va assenyalar Sergio Hernández de l'empresa Siemens en la seva ponència "aquest sector representa un 5,3% del PIB i dóna feina a 2,2 milions de persones". No obstant això, com ha passat en molts altres sectors, el retail s'enfronta ara a nous reptes sorgits d'un canvi de paradigma. Les necessitats del client han canviat i els comerços s'han d'adaptar a elles.





És en aquest context en el qual s'introdueix el "Retail 4.0", un concepte molt més ampli que la possibilitat de fer les teves compres a través de la pàgina web.





L'objectiu del Retail 4.0 és el de crear una experiència completa per a l'usuari, barrejant el físic i el digital. I Maria Callís de l' Retail Design Institute Spain presentar el concepte "phygital" , una experiència en la qual s'integra l'espai digital en el pla físic en què el client és el centre d'una vivència completa en la seva compra.





Aquest nou paradigma a què s'enfronta el sector del retail també passa per una imperativa millora de la seva eficiència energètica. En els últims 20 anys, el consum d'electricitat en els edificis comercials ha augmentat un 74%. Davant d'aquest repte energètic ha casos d'èxit com el que Kevin Vega ( HMS Industrial Networks ) va exposar la seva experiència en passarel·les de comunicació per a l'automatització dels edificis es presenten com una solució davant els problemes de connectivitat, aconseguint fins a un 45% d'estalvi en el consum energètic d'aquests edificis.





D'altra banda, l'automatització de processos en els comerços no només pot aportar una major eficiència energètica i comoditat. Tal com va assenyalar Francesc Soler de Loxone Spain, en temps de COVID19, l'automatització es converteix en una gran aliada per al benestar tant de clients com de treballadors. Aquesta automatització permet, per exemple, controlar l'ocupació i la qualitat de l'aire, comptant amb un indicador de probabilitat de contagi al recinte. Aquest factor possibilita l'actuació de forma anticipada, assegurant així un espai segur en el qual realitzar les nostres compres.





Les noves tecnologies són també una eina per a la millora de l'eficiència a nivell comercial. Antonio Moreno de Jung Electro Ibèrica va exposar com la intel·ligència i la visió artificials poden ajudar al comerç a la segmentació dels seus clients. Aquestes tecnologies permeten extreure imatges de les càmeres de seguretat per al recompte de persones a temps real, distingint entre gèneres i edats. D'aquesta manera s'identifiquen els segments més afins a la marca, permetent adaptar els espais a la recerca d'una experiència de compra completa.





El "Retail 4.0" representa la integració de les noves tecnologies en els comerços, aconseguint així la integració de la venda "multicanal", barrejant el pla físic amb el digital. D'aquesta manera el sector podrà adaptar-se a les necessitats dels consumidors de segle XXI.





EL RETAIL.4.0 I LES VENDES DIGITALS

A més els autors del llibre Retail 4.0 proposen deu regles fonamentals. L'obra inclou, a més, els casos d'èxit de més de vint empreses que reflecteixen com han traslladat aquestes idees a la realitat, entre elles Telefónica Empreses. Andrés López-Hedoire, director de Màrqueting, explica que les vendes digitals i presencials no competeixen, sinó que es complementen al voltant de l'usuari omnicanal i que la digitalització dels espais físics permet crear un vincle amb els clients més enllà de la simple compra, a l' crear experiències memorables.





El prologuista del llibre és Dimas Gimeno i ell, al costat de Marc Ruão, director general d'FNAC Espanya, i Carlos Marina han intervingut en els últims mesos en dos esdeveniments virtuals sobre el tema. En el post d'avui recullo algunes de les principals conclusions de tots dos partits.





A "Retail 4.0. Com l'afecta l'era digital i com pot adaptar-s'hi amb èxit ", trobada prèvia al Retail fòrum Dimas ha apuntat que" vivim una gran cruïlla en què hi ha una línia tènue entre el fracàs i l'èxit ". Han canviat els hàbits dels clients (més connectats i amb més poder que mai), han aparegut competidors més àgils, hi ha una altra forma de fer màrqueting però la veritat és que tots aquests elements que obliguen a la transformació del retail ja porten temps presents.





Estàvem en el "temps de descompte" -va dir- i el COVID-19 en retail, com en altres sectors, ha estat un accelerador del canvi. Tres mesos s'han convertit en l'equivalent a tres anys, com ja va apuntar el CEO de Microsoft, Satya Nadella, amb l'impacte i les conseqüències que això suposa.





Ha estat com un procés de maduració accelerada, similar a un criança al vi, va comparar Carlos Marina. La transformació digital hi era però les empreses no sabien com escometre-i de sobte no els ha quedat més remei que tenir resolta la seva digitalització. La prova és que a Telefónica Empreses s'han disparat els serveis associats a la migració al núvol, la ciberseguretat i aquells associats a resoldre els reptes de la volta a la (nova) normalitat.





La pandèmia ha enderrocat les barreres físiques per treballar, formar-nos, comprar ... Ara toca moure molt ràpid i això exigeix ser àgils en la presa de decisions. Qui no ho faci es quedarà fora de joc. Executar en aquest moment és fins i tot més important que els resultats. No importa cometre errors: o es triomfa o s'aprèn. L'important és adaptar-se ràpid.





Qui "s'estigui despertat ara" té molta feina per fer. La digitalització, a més, va més enllà de les empreses, suposa un canvi profund de conseqüències enormes. Obliga a replantejar-s'ho tot. Requereix revisar moltes coses, conjugar la visió a curt i llarg termini, conèixer les millors pràctiques i altres mercats i adaptar tot el que funciona, coinversió, accedir directament a la tecnologia i, sobretot, assegurar-se que les organitzacions estan alineades. Aquí tenen un paper clau els alts directius, una correcta comunicació, la motivació i la formació contínua. En aquest moment el coneixement és més important que mai.





LES CLAUS DEL RETAIL 4.0

Dimas va cridar l'atenció sobre algunes de les claus que es donen en Retail 4.0, relatives al fet que les organitzacions han de ser uniformes, un destí, lleials i pròximes, i valents.





1. Les companyies han de tenir una sola estratègia omnicanal, que integri on i off line, ambdues supeditades a client. En aquest moment el físic i el digital es fonen. L'important no és el canal, sinó l'experiència de client i la facilitat de compra.





2. En retail 4.0 es tracta de ser una destinació. Cal aconseguir que el client vulgui tornar a la botiga, que aquestes siguin llocs on passen coses, que l'experiència en el punt de venda físic aporti un valor afegit a la digital.





3. Lleialtat i proximitat. La lleialtat i la proximitat situen el client en el centre. Però ser proper implica conèixer al client de veritat. Exigeix una hiperpersonalització, per a això la dada és fonamental: que estigui actualitzat i al servei de l'estratègia. Les compres han de ser eficaços i memorables. I la tecnologia marca la diferència.





4. Organitzacions valents. És hora dels passos endavant, no hi ha altra opció. La valentia ha de ser l'estratègia de qualsevol retail, més enllà de saber si podrà sobreviure perquè, si no, no generarà valor per al client ara ni en el futur.





A la taula rodona amb Marc Ruão, director general d'FNAC Iberia i Carlos Marina, CEO d'onthespot, el responsable de FNAC Espanya ha apuntat que el canal físic haurà d'adaptar--va explicar el responsable de la FNAC. "En la fase inicial vam veure el canal digital com una amenaça però ha resultat ser un canal d'aprenentatge permanent".





Ruão va explicar que fins fa set anys FNAC tenia botigues molt grans i creia que en les petites es perdia l'experiència de client però han vist que funcionen fenomenal perquè el canal digital les complementa.





Podem parlar, per tant, de l'impacte del fet digital en l'estructura física de les botigues. El digital ha canviat l'operativa en elles. En FNAC estan sent valents ara per tancar algunes botigues i obrir altres més petites, en què prevalen la proximitat. També amb el canvi d'hàbits dels consumidors durant la crisi s'han llançat a vendre productes de segona mà.





L'altra clau que va destacar Marc Ruão és la omnicanalitat i ha afegit que, a més, el client que compra en els dos canals és més fidel i creix més cada any. Com es va dir, les botigues permeten major fidelització: és fàcil canviar d'una pàgina web a una altra, el factor humà marca la diferència.





A les botigues FNAC gran part de la botiga ja no és comercial, només per gaudir l'experiència.

Són especialistes en les seves categories de producte (són destí) i és que una bona experiència de client requereix assessorament (i aquest personalització). Per al responsable de la FNAC big data i la digitalització de la botiga humanitzen i milloren el contacte amb el client.





En retail 4.0 el més intel·ligent és delegar en qui sap

Carlos Marina, CEO d'onthespot, ha insistit que la transformació digital del retail no és una cosa que hagi de passar, sinó que està succeint i pobre de què no estigui preparat! Cal ser valent i també recolzar-se en el soci adequat: Telefónica Empreses, a través i onthespot, compta amb capacitats diferencials i una llarga trajectòria d'èxit.





Carlos Marina va recomanar que les empreses ho facin ràpid (no gran) per veure si funciona i que confiïn en els experts. "Venim d'una obsessió per internalitzar tot però hi ha tants fronts i tant per fer que delegar en el que sap és el més intel·ligent".





Una altra clau és que en aquest moment les organitzacions han de ser exponencials i la tecnologia ho permet. Es tracta de portar el coneixement del client digital dins de la botiga perquè a més ara no vol ser-hi molt de temps. La tecnologia millora el procés per a tothom.

També cal compartir bones pràctiques entre canals. En aquest moment falta informació a la botiga - quanta gent entra, què li interessa més ... - i no perquè no mostrar sinó perquè no es gestiona. El valor d'integrar-la per a la presa de decisions és enorme, d'aquí la importància de les "etiquetes digitals".





El màrqueting dinàmic és una altra eina valuosíssima, les solucions d'eficiència energètica -la sostenibilitat també accelerarà la implantació de moltes tecnologies- ...





Telefónica Empreses, a través d'onthespot, integra tota les TIC que permeten, d'una banda, una major productivitat del negoci i, de l'altra, més satisfacció al client. És el partner ideal del retail en el seu procés de transformació digital. Dufry a la T4 és un gran exemple. S'hi comunica el producte més afí al públic en cada moment a través de Spotdyna.