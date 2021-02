Mercadona llança una col·lecció limitada de productes per a la cura de les ungles

Mercadona





Mercadona ha llançat la col·lecció limitada 'SOS Nails' per a la cura de les ungles, com ha indicat en un comunicat aquest dimecres.





L'elabora el proveïdor total You Cosmetics a les seves instal·lacions de Gavà (Barcelona), que proveeix a Mercadona d'esmalts i complements per a les ungles, entre altres productes.





La gamma, que es compon de dos productes independents, està pensada per protegir i hidratar les ungles i les cutícules.





D'una banda hi ha la Hydragel Nails & Cuticles, un gel hidratant amb olor de cirera i de "absorció ràpida" per a ungles i cutícules, i d'altra BB Nails, un esmalt per mantenir les ungles protegides i hidratades.





La col·lecció està disponible en totes les botigues de la companyia des de finals de gener i de manera limitada, segons Mercadona.