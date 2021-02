Educació convoca noves oposicions per a 3.490 places

El Departament d’Educació treu a concurs públic un total de 3.490 places en la convocatòria d’oposicions docents de 2021. Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria d’ingrés als cossos docents amb l’objectiu d’estabilitzar les plantilles de professorat dels centres.









Les places convocades corresponen al cos de mestres (1.575 places), a les especialitats de formació professional del cos de professors d’ensenyament secundari (1.198 places) i del cos de professors tècnics de formació professional (717 places).





En aquesta convocatòria es continua potenciant el vessant pràctic i pedagògic i es manté la inversió de l’ordre de realització de les proves realitzada en la convocatòria anterior. Fer la programació i la unitat didàctica com a primera prova dona més protagonisme a la capacitat de l’aspirant per desenvolupar el currículum competencial i la competència comunicativa com a element clau de la funció docent i, així, fer una oposició amb més contingut pedagògic i menys memorística.





També té molta rellevància la part de la prova escrita sobre un supòsit pràctic consistent en aplicar els coneixements de l’especialitat docent a una situació d’aprenentatge a l’aula. Així mateix, adquireix importància la lectura de l’exercici del supòsit pràctic davant del tribunal perquè permet a l’aspirant fer èmfasi en els aspectes que consideri més rellevants i respondre preguntes del tribunal. Aquesta lectura es farà per primera vegada en aquests cossos i especialitats, tal i com s’ha fet en la darrera convocatòria. Aquesta part de la prova pondera un 70% de la nota davant el 30% del temari.





Les oposicions permetran estabilitzar part del professorat, millorar les seves condicions laborals i la qualitat del sistema. Aquesta convocatòria correspon a ofertes d’ocupació públiques per a la consolidació i estabilització del treball temporal a l’administració de la Generalitat.





Es tracta de de la tercera convocatòria d’oposicions consecutiva. El 2019 es van convocar 5.005 places i el 2020 en van ser un total de 5.000. Fins el 2021 es convocaran un total de 17.014 places d’estabilització, és a dir, destinades a reduir el percentatge de llocs interins en el sistema educatiu català. Ara es convoquen 3.490 places i quan acabi l’any es tornarà a fer convocatòria fins a completar les 17.014.





Novetats en la convocatòria i calendari





Com a novetat d’aquesta convocatòria, es permet avançar les proves a les aspirants embarassades quan la data del part previst coincideixi amb les proves. També es substitueix el requisit de presentació del certificat mèdic per una declaració responsable de no patir cap malaltia ni incapacitat incompatible amb la funció docent. Finalment, destaca la supressió per primera vegada de la limitació de 20 minuts per realitzar la lectura del supòsit pràctic.





Pel que fa al calendari, els aspirants podran presentar les sol·licituds del 8 de febrer a l’1 de març, ambdós inclosos. El procés s’iniciarà el 19 de juny i finalitzarà el 31 de desembre de 2021. Les proves es duran a terme amb totes les garanties sanitàries, d’acord amb l’evolució de la pandèmia. La primera prova, de caràcter individual, es realitzarà amb cita prèvia aplicant totes les mesures de seguretat. La prova escrita, que només realitzen els que han superat la primera prova, es realitzarà repartint els aspirants de cada tribunal en diferents espais, amb distància de seguretat, mascareta i ventilació adequada, evitant en tot moment les concentracions excessives.

Les característiques de l’actual procés selectiu, amb la inversió de les proves i més temps per finalitzar-les dona més flexibilitat per executar les proves en les millors condicions, en funció de l’evolució de la pandèmia.





El fet que la primera prova sigui la programació i la unitat didàctica, que hauran de dur a terme tots els participants del procés, i que es realitzi la lectura de la prova davant del tribunal, fa que el procés selectiu tingui més qualitat i, al mateix temps, allarga la durada del procés. Els aspirants seleccionats obtindran destinació provisional com a funcionaris en pràctiques a l’inici del curs 2022-2023.