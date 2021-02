Dolores Delgado insinua que la Fiscalia recorrerà el tercer grau dels condemnats del 'Procés'

La fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, ha suggerit aquest dimecres que el ministeri fiscal recorrerà l'acord de la Conselleria de Justícia de la Generalitat al qual s'acorda concedir el tercer grau als presos del 'procès'.





Dolores Delgado





En una entrevista a Onda Cero, Delgado ha assegurat que la Fiscalia General de l'Estat anirà "en la línia" del Tribunal Suprem, que el passat 4 de desembre va acordar revocar el tercer grau penitenciari concedit als 9 condemnats per sedició al considerar que es tractava d'una mesura prematura.





Amb tot, Delgado ha descartat pronunciar-se amb claredat a això al considerar "imprudent" l'avançar-se a l ' "estudi realitzat per uns companys especialitzats en vigilància penitenciària", que estan treballant perquè aquest cas no tingui "derivades polítiques".





"Amb tota la professionalitat, analitzant", ha continuat, explicant que la FGE compta amb unes "resolucions" que donen "una via d'interpretació legal". "És el Tribunal Suprem, ni més ni menys", ha afegit.





En aquest context, Delgado ha explicat que encara no se'ls ha notificat la "resolució administrativa de la Generalitat" sobre la concessió. "Quan rebem la notificació, que ha de ser completa, s'estudiarà pels companys com s'està fent i s'emetrà el preceptiu recurs com sigui procedent", ha avançat.





DESCARTA OPINAR SOBRE LA CONCESSIÓ DEL TERCER GRAU ALS PRESOS





Preguntada sobre si és normal que la Fiscalia encara no tingui la notificació, tota vegada els condemnats són al carrer, Delgado ha asseverat que els terminis són "normals". "Aquesta tramitació té una regulació una mica difusa i no tenim clarament uns terminis preclusius que s'hagin de complir", ha sostingut.





Així mateix, Delgado ha descartat referir-se a la decisió de la Generalitat de concedir el tercer grau tot i que el TS avisés que no s'havia complert una part substancial de la pena. "No puc fer judicis de valor sobre el que fa o no. Ens ajustem i cenyim a la jurisprudència, la norma i sobretot a la Llei: ni més ni menys, ni menys ni més", ha postil·lat.





D'altra banda, la fiscal general de l'Estat s'ha referit als indults als presos independentistes i a l'informe desfavorable dels fiscals del TS a la concessió dels mateixos. En aquesta línia, Delgado ha recordat que "és una prerrogativa de l'Executiu", qui ha de "determinar si concorren les raons d'equitat i justícia que estableix la mateixa llei".





"La resta són les valoracions que fan les parts que han intervingut i després ho farà també el tribunal i també antecedents penals. Els fiscals que van emetre aquest informe van ser els que van acudir al judici oral perquè aquesta és una norma no escrita que existeix en l'usus fori de la Fiscalia. Aquells que han participat en judici oral són els que estan en millors condicions d'emetre informe. els fiscals com poden comprovar tenen autonomia ", ha explicat.





Finalment, Delgado ha rebutjat manifestar la seva posició sobre els indults recordant que en la seva etapa com a ministra de Justícia va encomanar a l'Advocacia de l'Estat el "desenvolupament d'aquesta causa". "Crec que no he de manifestar-me en cap dels sentits", ha apuntat, insistint que és el Consell de Ministres el que valorarà el "expedient, els fets i les circumstàncies" per prendre una decisió.