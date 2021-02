14F. ERC proposa la gratuïtat de l'educació 0-3 anys al primer acte amb Forcadell i Bassa

El vicepresident de la Generalitat en funcions i candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, ha explicat aquest dimecres que un dels compromisos de la seva formació de cara a la propera legislatura és que l'educació d'entre 0 i 3 anys sigui gratuïta.





Dolors Bassa, Pere Aragonès i Carme Forcadell (EP)





En l'acte de campanya sobre feminisme, ha sostingut que aquesta mesura permetrà que uns 100.000 nens puguin accedir a una escolarització "universal i gratuïta" perquè les llars d'infants tinguin la màxima accessibilitat possible.





Ha criticat que "els governs de les retallades" van suprimir el cofinançament de la Generalitat de l'escolarització 0-3 i ha afirmat que en els Pressupostos de la Generalitat de l'any 2020 es va recuperar aquest cofinançament, però que ara cal passar a la gratuïtat, i es compromet a fer-ho al llarg de la propera legislatura.





Considera que aquesta és una mesura que promou la igualtat d'oportunitats, com creu que fan totes les polítiques feministes que assegura que ERC impulsarà si governa després del 14 de febrer, ja que defensa el pròxim Executiu ha de ser "100% feminista" i que les mesures d'igualtat han de ser transversals en totes les actuacions de la Generalitat, i per això ha reiterat la seva promesa de crear una Conselleria d'igualtat i Feminismes.





Aragonès ha assegurat que la creació d'aquesta Conselleria és "imprescindible per elevar a el màxim rang institucional la lluita feminista en aquest país" i que serà una condició 'sine qua non' per a la formació del pròxim Govern, però no ha revelat qui seria la consellera , tot i que ha destacat que ERC presenta un equip de dones capaç d'assumir qualsevol responsabilitat.





També ha dit que està "absolutament convençut" que el pròxim candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat serà una dona i ha argumentat que com més dones estiguin al capdavant de les institucions més es feminitzará la política i Catalunya.





FORCADELL I BASSA





En l'acte han participat l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa, en què ha estat el seu primer acte de campanya des que van obtenir el tercer grau penitenciari.





Forcadell ha reivindicat la necessitat de "feminitzar" la política catalana, de situar la lluita feminista en el centre de l'acció de Govern i de tractar la violència masclista com una qüestió d'Estat, i ha presentat algunes de les propostes dels republicans en aquest sentit, com un pla d'acció post pandèmia per detectar, protegir i assessorar les víctimes de violència masclista.





Per la seva banda, Bassa ha apostat per implantar "polítiques transformadores" en l'àmbit de les cures, com promoure la coresponsabilitat dels homes, replantejar les jornades laborals, la reforma horària i donar prestigi als sectors de treballs de cures, que habitualment tenen salaris baixos i afecten dones immigrants.