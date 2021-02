El sector cultural de la UE en caiguda lliure

L'Agrupació Europea de Societats d'Autors i Compositors (GESAC) aixeca acta de les letals conseqüències provocades per la pandèmia global en l'economia cultural i creativa de la Unió Europea. L'anunci de la cancel·lació d'icònics festivals com el Glastonbury (per segona vegada) i les previsions que segueixin descarrilant grans esdeveniments de música en directe afegeixen molta més angoixa. Les gires internacionals i els citats grans festivals són inviables a dia d'avui.





L'estudi de la GESAC, "Reconstruint Europa: l'economia cultural i creativa abans i després de la COVID-19" ressalta pèrdues de més del 30% del seu volum de negocis en 2020, fins a superar els 200.000 milions d'euros. L'informe ressalta que els sectors de la música i les arts escèniques han experimentat pèrdues del 75% i el 90%, respectivament.





En el cas de les arts visuals la sagnia arriba als 53.000 milions d'euros mentre que en l'audiovisual les xifres se situen en 26.000 milions. El més dramàtic és que, per desgràcia, no sembla que la situació pugui revertir-se l'estiu que ve per més que els promotors treballin en solucions imaginatives i en formats que respecten escrupolosament les distàncies socials i tots els protocols sanitaris. Els concerts en directe, així com altres esdeveniments culturals, semblen ferits de mort.





L'estudi impulsat per la GESAC remarca ni més ni menys que "les indústries culturals s'han vist més afectades que la indústria del turisme i gairebé tant com la indústria del transport aeri".





Ringo Starr i la seva "All Starr Band" al Palau Sant Jordi de Barcelona el 2018 @FJMonfort





A més dels efectes negatius que està tenint el tancament de locals en nombrosos llocs a causa de la pandèmia de coronavirus, l'estudi també exposa un seguit de recomanacions per potenciar les indústries culturals, de manera que "puguin ser un dels motors que ajudin a impulsar i renovar l'economia de la UE".





En 2019, les ICC representaven el 4,4% del PIB de la UE, en termes de volum de negocis, amb uns ingressos anuals de 643.000 milions d'euros i un valor afegit total de 253.000 milions d'euros. Les ICC també van ser un dels principals proveïdors d'ocupació d'Europa, emprant més de 7,6 milions de persones; més de vuit vegades les de la indústria de les telecomunicacions.





Abans de la pandèmia, les indústries creixien més ràpidament (+ 2,6% anual des de 2013) que la mitjana de la UE (+ 2%) i representaven un superàvit comercial de 8.600 milions d'euros el 2017 (les últimes xifres disponibles)





L'estudi recomana "finançar, capacitar i potenciar" les indústries culturals. D'una banda, a través d'un finançament públic massiu i la promoció de la inversió privada, a més d'"un marc jurídic sòlid per crear les condicions necessàries per revitalitzar l'economia creativa i salvaguardar el seu creixement a llarg termini".





"Aquests temps sense precedents exigien mesures sense precedents. Mai abans l'economia creativa d'Europa havia experimentat una devastació econòmica de tal magnitud, els efectes es deixaran sentir durant el proper decenni", apunta l'informe.





REUNIÓ AMB POLÍTICS EUROPEUS

El document conté missatges del president del Parlament Europeu, David Sassol i, i de la comissària europea, Mariya Gabriel. A més, per iniciativa de la GESAC (Agrupació Europea de Societats d'Autors i Compositors en la qual està integrada l'SGAE) una delegació s'ha reunit amb responsables polítics.





Entre d'altres, el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Dombrovskis, els vicepresidents Schinas i Suica, i els comissaris Breton, Gentiloni i Schmit. La delegació, que inclou representants de totes les indústries culturals (la cineasta espanyola Isabel Coixet, entre d'altres creadors), estarà encapçalada pel músic francès Jean-Michel Jarre.