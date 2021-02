Més del 90% dels usuaris de residències catalanes rep la primera dosi

Vacuna (EP)





El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha destacat aquest dimecres que més de el 90% dels usuaris de les residències de Catalunya ja ha rebut la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19.





"Estem en vies d'aconseguir l'objectiu prioritari que és la protecció de les persones més fràgils", ha celebrat Argimon en roda de premsa al costat de la subdirectora general de Promoció de la Salut de la Generalitat, Carmen Cabezas.





Cabezas ha reivindicat que Catalunya està en "un molt bon ritme de vacunació en l'entorn residencial" i ha dit que entre la setmana que ve i la propera esperen acabar d'administrar les segones dosis en tot l'entorn.





Catalunya ha administrat 275.871 vacunes contra el coronavirus --el 47% a treballadors i usuaris de residències i el 53% a professionals sanitaris--, de les quals 192.233 corresponen a la primera dosi i 83.638 a la segona.





A l'ésser preguntada pel percentatge de personal sanitari que ha estat vacunat, Cabezas ha precisat que prop de el 60% dels sanitaris ha rebut la primera dosi encara que, en el cas d'aquells professionals de primera línia, el percentatge és "gairebé de el 100% ".





UN 55% MENYS DE CASOS EN 10 DIES





Cabezas ha recordat que entre 10 i 12 dies després de l'administració de la primera dosi "s i s'observa un descens en la taxa de nous casos": fa 10 dies Catalunya registrava 1.280 casos actius en les residències i actualment hi ha 576 casos actius, un 55% menys.





També ha destacat que fa 10 dies havia 237 centres residencials amb un cas confirmat mentre que aquest dilluns la xifra és de 146 residències: "Es reforça la idea que la vacunació en les residències ja té efecte en la salut de la població residencial", ha destacat.





ASTRAZENECA





A l'ésser preguntada pel possible sostre d'edat de la vacuna d'AstraZeneca, Cabezas ha explicat que és una qüestió que "s'està estudiant a nivell estatal" pel que entre aquest dimecres i dijous es coneixerà la valoració global, en les seves paraules.





Per la seva banda, Argimon ha lamentat que no saben quan està previst que arribin les primeres vacunes de AstraZeneca ni tampoc la quantitat i ha assegurat que, en cas que aquesta vacuna no s'administri a majors de 65 anys, afectarà la campanya de vacunació.





"Si només tenim aquesta vacuna, ens obligarà a canviar l'estratègia de vacunació europea", ha advertit Argimon en relació a la manca de dosi i al possible sostre d'edat de la vacuna d'AstraZeneca que afectaria la primera etapa de la campanya adreçada a persones grans, entre d'altres col·lectius.





SOLAPAR ETAPES





Ha recordat que la primera etapa integra treballadors i usuaris de residències, professionals sanitaris i grans dependents; mentre que la segona són persones grans que no viuen en residències i persones amb factors de risc -prop de 1,5 milions de persones--.





Argimon ha defensat que poden solapar aquestes dues etapes si tenen disponibilitat de dosis: "En el moment en què arribin vacunes, començarem a vacunar massivament", ha tancat el secretari.