14F. Fiscalia investiga una presumpta agressió a un membre de Vox a Balaguer

El diputat de Vox al Congrés Javier Ortega Smith i el candidat de Vox a Lleida, Toni López, l'dissabte 30 de gener de 2021 a Balaguer (Lleida). - VOX





La Fiscalia de Lleida investiga una presumpta agressió a un membre de la comitiva de la campanya electoral a Parlament de Vox, dissabte passat, a Balaguer (Lleida), en un acte en què participava el diputat d'aquest partit al Congrés Javier Ortega Smith.





Fonts de la Fiscalia han explicat que la Junta Electoral ha traslladat a l'Ministeri Públic la denúncia presentada per Vox per un presumpte delicte de la llei electoral per pertorbar els actes electorals.





Els Mossos d'Esquadra estan investigant i recopilant imatges de l'acte, han assegurat la Fiscalia de Lleida i la policia catalana.