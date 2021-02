14F. Barcelona habilita 129 nous col·legis electorals i 495 taules més

Urnes i equips de protecció individual que es repartiran als col·legis electorals de Barcelona per als comicis del 14 de febrer. - MARC Brugat - EUROPA PRESS





L'Ajuntament de Barcelona ha habilitat 129 nous col·legis electorals per a la jornada de l'14 de febrer, tenint en compte que s'han hagut de descartar seus d'altres cites electorals i buscar noves per adaptar-se a les mesures contra la Covid-19, i hauran 495 taules electorals més.





Ho han explicat la gerent municipal, Sara Berbel; el secretari general de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Casas; i la directora de logística i manteniment de la gerència de Recursos, Roser Crivillé, en una roda de premsa telemàtica aquest dimecres a la qual han detallat el dispositiu municipal que la ciutat desplegarà per a la jornada electoral.





El 14 de febrer hi haurà 365 col·legis electorals a Barcelona, 94 més que en les anteriors eleccions generals (1 34,68% més), i 35 equipaments han deixat de ser col·legi electoral per no complir amb les mesures sanitàries.





Per primera vegada, i per adaptar-se a les mesures sanitàries, es faran servir equipaments esportius (23) i mercats municipals (10) com a col·legis electorals --entre ells al Mercat de Sant Antoni, on hi haurà quatre col·legis electorals--, i també hi haurà 58 espais electorals privats (21 més), com l'auditori del Barça.





A causa de l'adaptació de la jornada per la pandèmia, gairebé 4 de 10 electorals (un 37% del total), votarà en un col·legi diferent a l'habitual, i l'Ajuntament ha preparat una campanya informativa perquè la ciutadania verifiqui el seu punt de votació, que podrà fer-ho a la targeta censal.





Per a les properes eleccions, el cens se situa en 1.099.268 electors, mentre que en els últims comicis de 2019 va ser de 1.122.989, un descens que Casas ha atribuït al padró municipal i ha descartat que tingui a veure amb la mortalitat provocada per la pandèmia.





TAULES DE QUATRE METRES





Hi haurà 1.929 meses electorals, 495 més que en les últimes eleccions generals, i es passarà d'una mitjana de 783 electors per taula a 570 electors per taula (1 27,23% menys), amb l'objectiu de reduir les cues i aglomeracions.





Les taules seran de quatre metres per garantir la separació de 1,5 metres entre els membres i, en alguns casos, s'habilitaran carpes a la mateixa escola com a espai auxiliar per donar lloc a les taules que no càpiguen en el mateix punt de votació.





Les cues es faran al carrer, de manera que en el moment de votar només estigui l'elector i els membres de la taula, i l'entrada i sortida es farà per llocs diferents per evitar que les persones es creuin.





DISPOSITIU DE NETEJA





Per poder votar "amb total seguretat" i sense cap risc per a la salut, l'Ajuntament ha contemplat un dispositiu de neteja que inclou la desinfecció de totes les escoles, abans, durant i després de les eleccions; a més d'un dispositiu de retirada dels equips de protecció individual (EPI) un cop finalitzada la jornada, així com la desinfecció específica de la via pública en els voltants dels col·legis.





A més, hi haurà 1.085 persones voluntàries --més gent de la que en realitat es necessita, segons Berbel-- que garantiran que els centres de votació s'adeqüen als protocols establerts i que els electors compleixen amb les mesures, i un reforç de 935 agents de la Guàrdia Urbana que treballaran durant tota la jornada coordinats amb els Mossos d'Esquadra.





Berbel ha assegurat que es podrà votar "amb total tranquil·litat" i ha destacat la coordinació i l'esforç que ha fet l'Ajuntament durant els últims mesos per garantir una convocatòria electoral amb els mínims riscos per a la salut.