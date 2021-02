Bárcenas declara que Rajoy va destruir els papers en què hi havia tots els moviments de la caixa B

L'extresorer del PP Luis Bárcenas ha remès un escrit a la Fiscalia Anticorrupció en què afirma que l'expresident del Govern i exlíder del PP va destruir els papers en els quals s'havia anotat tots els moviments de la suposada caixa 'B' del partit " sense saber "que ell en conservava una còpia.





L'extresorer de PP Luis Bárcenas arriba a l'Audiència Nacional per saber si ingressa a la presó per Gürtel / EP





L'escrit, amb data del 26 de gener, s'ha donat a conèixer just cinc dies abans que l'Audiència Nacional comenci a jutjar-lo per sufragi de la reforma de la seu nacional del partit amb diners de la presumpta comptabilitat paral·lela.





Bárcenas, que es troba a la presó complint 29 anys de presó per la primera època de la trama Gürtel (1999-2005), comença el seu escrit reafirmant la seva "voluntat de col·laborar amb la Justícia", tant en la peça relativa a la caixa B, per la qual precisament s'enfronta a cinc anys de presó, com a "aquelles altres que estiguin pendents d'enjudiciament o plena instrucció".





Així, al llarg de 8 pàgines, explica que en aquests papers s'anotaven les donacions que, principalment, feien empresaris, directament a qui va ser tresorer del PP, el mort Álvaro Lapuerta, a la mateixa seu del partit, al carrer Gènova de Madrid, o "en ocasions en restaurants", a canvi d'"importants adjudicacions d'obres i serveis públics".





Bárcenas assegura que "de totes aquestes actuacions era perfectament coneixedor" Mariano Rajoy. "Fins al punt que a principis de 2009, vam tenir una reunió al seu despatx, en el qual vaig mostrar els papers d'aquesta comptabilitat B, dient-me que com podia seguir conservant tota aquesta documentació comprometedora, que va acabar, personalment, destruint-la a la màquina destructora de papers, sense saber, que jo guardava còpia d'aquesta documentació", relata en el seu escrit.





El extresorer del PP també fa referència a l'operatiu parapolicial anomenat 'Kitchen', que s'està investigant també a l'Audiència Nacional en el marc d'una de les peces separades del cas 'Tàndem', i afegeix que "gran part" de tota aquesta documentació "ha estat sostreta" de l'estudi de la seva dona, Rosalía Iglesias, "quan van entrar a robaren el mateix".