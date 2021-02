Un casament inusual: una parella amb coronavirus es casa minuts abans de ser intubats

El divendres 29 de desembre va ser un dia especial a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Una parella del Deltebre es va casar a l'UCI. Tots dos, de 58 i 54 anys, tenien coronavirus i es van donar el sí vull abans de ser intubats i sedats.





La parella, que ja estava preparant els tràmits per al casament, va ingressar a l'hospital la setmana passat per complicacions del coronavirus i quan van ser traslladats a l'UCI van demanar casar-se de immediat. Els metges van acceptar la proposta i un jutge, un secretari judicial i un forense van ser fins a l'hospital per fer oficial el matrimoni. A més, alguns metges de l'hospital van ser els testimonis.





Després de l'acte, el personal sanitari i altres pacients de l'UCI van donar un fort aplaudiment a la parella, que va ser sedada i a dia d'avui continua ingressada.