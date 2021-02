Budó confessa que ha estat víctima de violència masclista a les xarxes

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha revelat que, recentment i de forma reiterada, ha estat víctima de "violència masclista a les xarxes socials per part d'un assetjador que li enviava missatges amenaçadors i de contingut sexual", i ho ha denunciat.





La consellera de Presidència, Meritxell Budó / EP









Així ho ha explicat durant la sessió informativa que, de forma telemàtica, ha presidit aquest dimecres sobre la modificació de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que ha servit per concretar les principals novetats que planteja i per fer una aproximació a les principals afectacions en els serveis d'informació i atenció a les dones, així com les obligacions que es deriven per part de les administracions públiques.





Segons Budó, ha denunciat l'assetjament patit davant els Mossos d'Esquadra gràcies al fet que la nova llei tipifica aquesta forma de violència masclista, amb l'objectiu que es detingui l'agressor i l'hi pugui jutjar.





"Ara, la llei ens dóna les eines per denunciar i combatre aquestes actituds que no es poden permetre en una societat moderna i igualitària", ha subratllat la també portaveu de Govern, pel que ha animat a totes les dones a denunciar totes les agressions .





La nova llei amplia la tipologia de violències masclista i augmenta el grau de compromís de les administracions públiques, i en la sessió s'han abordat novetats com la incorporació de les dones, nenes i adolescents transgènere en l'àmbit d'aplicació de la llei o la inclusió de nous conceptes essencials, com la diligència deguda dels poders públics, la victimització secundària i la interseccionalitat o intersecció d'opressions.





L'actualització legislativa recull noves formes i àmbits de violències masclistes com la violència digital; la violència obstètrica i contra els drets sexuals i reproductius; la violència de segon ordre, que s'exerceix contra els que acompanyen a les dones víctimes; la violència vicaria, que utilitza els fills per provocar mal a la mare; la violència en l'àmbit educatiu o la violència en l'àmbit de la vida política i l'esfera pública.