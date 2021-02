El Covid-19 no serà considerat "malaltia professional" en els treballadors d'ambulàncies

"A partir de demà divendres, els sindicats CCOO, UGT, USOC i SINDI.CAT han convocat vaga indefinida en el transport sanitari de Catalunya, amb afectació de 5.000 professionals de sector, aproximadament", van anunciar el 9 octubre diverses sindicats. Han passat gairebé quatre mesos des de llavors i els treballadors de les ambulàncies, tot i que han aconseguit alguna concessió, segueixen sense veure atesa la seva principal demanda: equiparar els seus drets amb els dels treballadors sanitaris. Mentrestant, seguiran corrent el mateix risc que els seus companys però sense tenir la mateixa cobertura legal.





Foto de Camilo Jiménez a Unsplash





Aquest dimarts el Govern va aprovar un decret perquè el Covid-19 es consideri malaltia professional entre els treballadors sanitaris. Els sindicats han agraït el gest de l'executiu, tot i que el consideren "insuficient". Des de la UGT Catalunya denuncien que "s'ha deixat fora a molts professionals de l'àmbit sanitari com és el cas dels professionals del transport sanitari, serveis d'emergències mèdiques o personal de residències", entre altres.





Per això, els sindicats han anunciat que continuaran les mobilitzacions del col·lectiu. Reclamen poder "establir un calendari per als propers anys per tal d'elaborar un pla per equiparar progressivament les condicions laborals amb el personal de transport sanitari a les de personal del Sistema d'Emergències Mèdiques", informen fonts de CCOO a CatalunyaPress.





També reclamen la retirada de la totalitat de tots els expedients disciplinaris i les respectives sancions aplicades per part de les empreses privades durant el període de vaga.





En defensa d'aquestes dues raons, "CCOO i els altres sindicats convoquen a les concentracions que tindran lloc a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant la Generalitat els divendres 5, 12 i 19 de febrer, totes a les 10.30 hores. La finalitat és aconseguir una taula de negociació que permeti un acord ", assenyalen.





EQUIPARACIÓ DE DRETS





Els sindicats entenen que totes les treballadores i treballadors de transport sanitari de Catalunya tenen dret:





- A les mateixes condicions essencials, com poden ser remuneració, durada de la jornada, categories professionals, variables (plus dissabte, plus festiu especial consideració, complement més presència, complement dedicació, complement de lloc de treball, complement personal de conveni), períodes de descans, treball nocturn, limitació de la contractació en pràctiques ...





- A les mateixes condicions en protecció en matèria de seguretat i salut, a causa d'aquesta excessiva càrrega de treball, jornades que generen un enorme esgotament, risc de contagi, salut mental, i falta de mitjans adequats, tant materials com humans, per a la lluita en l'actual situació de pandèmia per la Covid-19.





- A les mateixes condicions en matèria de retribució salarial que els treballadors de l'empresa pública SEM-Sistema d'Emergències Mèdiques, SA.





- A les mateixes condicions en relació amb les cotitzacions a la Seguretat Social ia les baixes mèdiques.





- A que no se'ls retalli el salari en l'actual situació de pandèmia per la Covid-19. És a dir, no han de patir una retallada salarial que a més es basi en l'incompliment per part de CatSalut amb l'acord de desconvocatòria de vaga del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) en data 9 de setembre del 2019.