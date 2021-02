La caiguda dels cabells, un altre efecte secundari derivat del Covid-19

La caiguda excessiva de cabells s'ha convertit en una seqüela provocada per la infecció per Covid-19 i s'ha vist incrementada per les situacions d'estrès i ansietat que viuen els pacients; una realitat que ha portat al fet que les consultes sobre tractaments per eliminar o evitar l'alopècia hagin augmentat durant aquests mesos, segons MC360, clínica especialitzada en medicina capil·lar.





Fotografia de MC360





Aquesta patologia que pateixen aquells que s'han recuperat de l'Covid es coneix com efluvi telògen agut, i és un efecte temporal que s'ha observat que pateixen de forma més comuna les dones i que sol resoldre a mig termini. La caiguda, per la seva banda, pot aparèixer fins a tres mesos després d'haver cursat la malaltia, ja que, per la inflamació o estrès cel·lular, el fol·licle deixa de créixer i entra en període de repòs.





"Aquest virus produeix una caiguda de cabell que creiem que és deguda a la pròpia inflamació cel·lular global que s'origina. No obstant això, l'efluvi telògen, que porta al pacient a perdre molt més dels 50 a 100 cabells que solen caure per dia, és un procés transitori que triga aproximadament entre tres i sis mesos a recuperar-se per complet; i encara que no tenim possibilitat d'evitar aquesta caiguda, sí podrem ajudar al cabell a recuperar-se abans ", explica la doctora Cristina Morante, directora mèdica de la clínica MC360.





A més, haver passat la malaltia d'una manera més greu pot arribar a fomentar aquest efecte secundari, atès que els pacients que han presentat més símptomes i més febre durant la malaltia solen patir una caiguda més aguda i una major pèrdua de pèl. No obstant això, aquest efluvi telògen no s'ha relacionat encara de moment amb altres problemes capil·lars previs dels pacients. "Hem comprovat, sobretot, que dones que compten amb un cabell dens i fort han presentat caigudes molt abundants. Algunes estan acudint al seu metge o dermatòleg per la pèrdua de pèl tan massiva que estan experimentat, fins i tot en grans flocs. D'altra banda, hem evidenciat també caiguda en pacients postoperats en seguiment ", indiquen des MC360.





Així mateix, l'estrès emocional i físic provocat per la incertesa sobre la qual se sustenta la nostra vida actual és, de per si, una causa de la caiguda de cabells que agreujaria la pròpia acció de virus. Aquesta alopècia produeix, al seu torn, una ansietat en el pacient que li dificulta el creixement de cabells; de manera que tractar aquest problema adequadament serà primordial per ajudar a minimitzar o evitar l'alteració psicològica que provoca la pròpia caiguda.





D'aquesta manera, l'alimentació serà un factor clau a l'hora de tractar aquest trastorn i potenciar el creixement de cabells. "Serà fonamental portar una alimentació sana i equilibrada amb tots els nutrients, mai mancat en proteïnes, ja siguin vegetals o animals. Per això, el més recomanable serà realitzar una analítica completa en recerca de mancances per a suplementar la nostra dieta; amb aliments que ens aportin oligoelements, vitamines i aminoàcids o, fins i tot, amb suplements nutricionals específics de vitamines com la vitamina D, que no és possible corregir només amb alimentació ", subratlla la directora mèdica de MC360.





Finalment, altres recomanacions a seguir per enfortir el cabell i evitar la seva caiguda es basaran en mantenir el cuir cabellut sense picors, caspa o excés de greix, perquè el fol·licle pugui desenvolupar-se sense problemes, així com seguir els hàbits d'higiene i raspallat habituals per ajudar a desprendre els cabells que està a punt de caure i que el nou creixi abans.