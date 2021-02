La soca sud-africana desembarca a Catalunya: què sabem d'aquesta nova variant?

Una soca més contagiosa del coronavirus, descoberta per primera vegada a Sud-àfrica, s'ha detectat ja a Catalunya i en altres regions d'Espanya. La variant ha suscitat preocupacions sobre com respondrà a les vacunes Covid-19 i si les persones que ja tenien la malaltia podrien contraure-de nou de la nova soca. De fet, Espanya va prohibir dimarts l'arribada de vols des de Sud-àfrica durant dues setmanes per evitar la propagació de la nova soca.





Una infermera prepara una vacuna contra la coronavirus / EP





La variant sud-africana, coneguda com B. 1.351, ha preocupat als científics causa de la seva inusual gran quantitat de mutacions, especialment en la proteïna de bec, que el virus fa servir per unir-se i infectar cèl·lules humanes. La proteïna de bec també és part del virus a què es dirigeixen les vacunes Covid-19 i els tractaments amb anticossos.





El descobriment i la propagació de la variant a Sud-àfrica van coincidir amb un poderós augment d'infeccions al país. Investigadors sud-africans diuen que creuen que la nova variant és al voltant d'un 50% més contagiosa, basant-se en la taxa molt més ràpida de transmissió de Covid-19 des de la seva aparició i els estudis biològics de canvis en l'estructura de virus, que semblen facilitar-la per adherir-se i infectar cèl·lules humanes. La nova soca ràpidament va desplaçar a altres versions de virus que circulen al país. Tot i això, els investigadors diuen que la nova variant no sembla conduir a casos més greus de Covid-19.





Diferències amb la soca britànica

Els científics que van seqüenciar el genoma de la variant sud-africana diuen que té una mutació, coneguda com N501, que comparteix amb una variant separada descoberta al Regne Unit. Els científics diuen que la mutació probablement sigui responsable de fer que les variants siguin més transmissibles.





Però la variant sud-africana també té altres mutacions importants que han canviat la forma de la proteïna del pic de virus, a través de la qual el virus s'adhereix i infecta a les cèl·lules humanes. Els estudis de laboratori que utilitzen virus cultivats in vitro han trobat que aquestes mutacions han fet que la variant sigui més resistent als anticossos desencadenats per una infecció prèvia per Covid-19 o per certes vacunes de Covid-19.





La variant de Regne Unit s'ha detectat en molts més països d'Europa i la Xina. Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties han dit que és probable que es converteixi en la soca dominant als EUA. A no ser que es prenguin mesures per reduir la seva propagació.





Què passarà amb les vacunes?

Els resultats dels assaigs clínics en humans i les proves de laboratori publicats fins ara suggereixen que les vacunes Covid-19 actuals seguiran funcionant contra la nova soca, encara que no tan eficaçment com contra altres versions de virus.





Novavax Inc i Johnson & Johnson, les vacunes encara no han estat autoritzades, van trobar que les seves injeccions van ser menys efectives en assajos clínics a Sud-àfrica que en altres països on la nova variant encara no és dominant. La vacuna va protegir al 60% dels receptors VIH negatius a Sud-àfrica contra el desenvolupament de símptomes de Covid-19; en comparació amb el 89% al Regne Unit. La injecció de J&J, mentrestant, va resultar ser un 57% efectiva contra el Covid-19 moderat i greu a Sud-àfrica, en comparació amb un 72% a la prova de la companyia als EUA.





Tots dos assajos es van dur a terme quan la nova soca era la més comuna a Sud-àfrica i les taxes d'eficàcia encara estaven per sobre del 50% que els reguladors de salut havien establert com a llindar per a les vacunes Covid-19.





Els científics de Moderna Inc i Pfizer Inc., Les vacunes han estat aprovades als EUA, han dit que les seves vacunes semblaven ser una mica menys poderoses contra la nova soca en experiments preliminars de laboratori, però que encara esperen que funcionin. Els estudis de laboratori, com els realitzats per Pfizer, Moderna i els científics de Sud-àfrica, es troben entre les primeres proves que realitzen els investigadors quan volen comprendre més sobre un nou virus.





Les preocupacions sobre l'eficàcia de la vacuna van sorgir després que altres dos estudis de laboratori a Sud-àfrica van trobar que la nova variant era totalment o parcialment resistent als anticossos en sang extreta de persones que s'havien recuperat prèviament de Covid-19.





Moderna i Novavax van dir que ja estan desenvolupant versions modificades de les seves vacunes per atacar la variant sud-africana que podria administrar com a dosi de reforç. Els resultats d'un assaig clínic sud-africà de les vacunes Covid-19 desenvolupat per la Universitat d'Oxford i AstraZeneca PLC s'esperen a principis de la setmana que ve.





L'assaig sud-africà de la vacuna Covid-19 de Novavax també va produir una troballa potencialment preocupant sobre les reinfeccions: entre els participants que no van rebre la injecció, una infecció anterior per Covid-19 no va semblar protegir-los de contraure la malaltia de la nova soca sud-africana.





L'assaig és la primera anàlisi important de com la variant sud-africana funciona de manera diferent en humans en comparació amb versions anteriors de virus. Les seves troballes estan en línia amb estudis de laboratori anteriors que també van mostrar que les mutacions en la nova soca la van fer més resistent als anticossos desencadenats per una infecció prèvia per Covid-19.





Si és confirmat per altres assajos de vacunes actualment en curs a Sud-àfrica, la troballa de que les persones que ja han tingut Covid-19 poden infectar novament per una nova variant podria tenir repercussions importants en la lluita mundial contra la pandèmia de coronavirus. Suggereix que aconseguir la immunitat col·lectiva a través d'una infecció natural pot ser difícil si el virus muta de manera que li permeti evadir la resposta immune humana.





D'altra banda, pel fet que la variant no sembla causar casos més greus de Covid-19, els tractaments mèdics de millors pràctiques per als pacients hospitalitzats, com administrar oxigen o posar un ventilador als malalts més greus, no han de canviar. No obstant això, la variant sud-africana sembla ser resistent a un fàrmac d'anticòs monoclonal fabricat per Eli Lilly&Co, el primer a ser autoritzat als EUA per la FDA. El segon fàrmac autoritzat per la FDA, de Regeneron Pharmaceuticals Inc., hauria de seguir sent eficaç, perquè és un còctel de dos anticossos diferents i només un d'ells està afectat per la variant sud-africana, va dir Jesse Bloom, biòleg i professor associat. en Fred Hutchinson Cancer Research Center.