14F. Albiach carrega contra Junts per les retallades en Sanitat

La candidata dels comuns a la Presidència de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha assegurat que "Junts dirigint Salut és posar a el llop a cuidar les gallines", i ha demanat que no es parli de qui liderarà la Conselleria de Salut sinó sobre què polítiques s'aplicaran.





Ho ha dit en un acte telemàtic aquest dimecres sobre 'La sanitat que Catalunya mereix' amb la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa; la doctora en salut pública Carme Borrell; el farmacòleg Joan-Ramon Laporte, i professionals de la sanitat pública.





Ha recordat que en els cinc últims anys, el departament de Salut ha estat en mans d'ERC i "no ha revertit les retallades, ha seguit externalitzant i privatitzant la sanitat, i per això ha quedat inhabilitada" per liderar la conselleria.





La candidata dels comuns ha sostingut que els professionals sanitaris són "de primera, però treballen en condicions precàries i molt sobrecarregats", i ha atribuït aquest debilitament a les decisions polítiques preses en els últims 10 anys, que ha qualificat de dècada perduda.





Albiach ha demanat que la pandèmia suposi un punt d'inflexió i ha manifestat l'impacte diferent que ha tingut en funció del "codi postal", pel que ha apostat per polítiques transversals i reforçar l'atenció primària.





"Tres de cada cinc euros de les retallades van ser a primària", ha lamentat la candidata domicili, que ha reivindicat la necessitat de desmercantilitzar la salut pública i dignificar als seus professionals.