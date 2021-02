Mor el psiquiatre i divulgador Joan Corbella

El psiquiatre i divulgador Joan Corbella ha mort aquest dimecres als 76 anys, segons ha informat la seva dona, l'escriptora Maria de la Pau Janer, en una publicació a les xarxes socials.





Nascut el 1945 a Santa Coloma de Queralt (Tarragona), Corbella va col·laborar amb diversos mitjans de comunicació des dels anys 70 participant en espais i escrivint articles relacionats amb la psiquiatria.





També va publicar diversos llibres de divulgació, com 'Viure en parella', 'Por del silenci' i 'Una relació: parells i fills', i va rebre el 1997 va rebre el XVII Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull per 'D'avui per demà'.