El Barça, a tres partits de la 31a Copa de Rei

El Barça ja és a les semifinals de la Copa (al costat de Sevilla, Llevant i el vencedor de l'Betis-Athletic que es dirimeix aquest dijous a partir de les 21,00 hores) després del seva gran reacció a Granada (3-5) amb pròrroga (un cop més) inclosa.





Resultat, partit i classificació que rearmen moralment a l'equip de Ronald Koeman a pocs dies (el dimarts 16 es disputarà el primer round dels vuitens de final davant el PSG al Camp Nou) de la seva tornada a la competició continental i de seguir lluitant per no desenganxar-se de una Lliga que governa amb autoritat l'Atlètic de Madrid amb deu punts d'avantatge sobre madridistes i blaugranes.





Antoine Griezmann (amb dues dianes i assistències), Jordi Alba (dos gols) i un Mess i i un Frenkie de Jong molt implicats de nou, van sortir a l'rescat (al costat dels seus companys) dels letals errors de l'erràtic Samuel Umtiti que li van costar a l'equip barcelonista anar perdent per 2 a 0 fins al minut 88.





En aquest moment, Griezmann i en el minut 92 un providencial Alba, van donar vida de manera miraculosa a un equip que, en paraules justament de el lateral esquerre de l'Hospitalet, està "molt unit" i remant en la mateixa direcció.





Griezmann, decisiu en la gran reacció del Barça a Granada. foto @RFEF





Una magnífica notícia amb l'horitzó dels decisius pròxims mesos en què Koeman, de manera molt intel·ligent, ha optat per no "regalar" la Copa (de la qual han estat fulminats de forma grollera l'Atlètic i el Reial Madrid) davant la possibilitat d'aconseguir un títol que, en l'actual context en clau blaugrana, no és ni de bon tros menor.





De moment, el Barça estarà present aquest divendres al sorteig de les semifinals del torneig del KO (que es disputarà a doble partit) i té, a tres partits, la possibilitat d'aixecar un trofeu. Ni més ni menys.