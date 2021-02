14F. Illa : " El meu principal objectiu és que Catalunya torni recuperi el lideratge econòmic"

En el seu encontre amb el teixit empresarial de Catalunya el candidat del PSC, Salvador Illa ha posat de relleu l'importància de la recuperació econòmica catalana.













En aquest sentit ha parlat Illa "el primer que cal és generar un marc d'estabilitat política. Un govern que generi confiança, que recuperi el prestigi de les institucions. El contrari del que ha estat succeint els darrers deu anys".





Assegurant en la seva intervenció "he buscat professionals i servidors públics pel meu govern. Vull tirar el país endavant i vull persones competents que gestionin les àrees més importants del meu govern".







Alhora que posava en valor que "el Govern d'Espanya ha fet un esforç sense precedents de desplegament d'ajuts socials i econòmics perquè ningú quedés enrere.





En aquest sentit ha parlat el candidat del PSC "Em proposo fer un esforç per millorar el finançament de Catalunya i generar més recursos a l'administració catalana. Aquest és un debat necessari per fer una distribució objectiva i equitativa dels recursos. Per aconseguir que Catalunya torni a ser líder, necessitem empreses fortes. Un govern progressista, que faciliti la tasca de les empreses".





Finalment ha dit que "el meu primer objectiu en matèria econòmica és que Catalunya torni a liderar econòmicament Espanya, sent el territori amb més PIB. Per això, cal estabilitat jurídica, amb un govern previsible, sòlid i que generi confiança".









