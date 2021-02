La gerent d'un hospital madrileny proposa treure el mòbil als pacients perquè es traslladin al Zendal

arxiu EP





S'ha filtrat l'àudio d'una reunió de la cúpula de l'Hospital 'Príncipe de Asturias' d'Alcalà d'Henares que està revolucionant les xarxes. En la gravació, publicada per la SER, es pot sentir a la gerent de centre, Dolores Rubio, suggerir que les infermeres haurien de treure el telèfon mòbil als pacients ingressats per tallar la comunicació amb les seves famílies, i així aconseguir que acceptin el trasllat a l' Hospital Zendal.





Molts pacients estan rebutjant el trasllat a l'hospital de campanya construït en pocs dies per l'Executiu d'Ayuso, i la gerent del centre, Dolores Rubio, responsabilitza les famílies d'aquesta situació. "Doncs es prohibeixen els telèfons. Per què ha de trucar a la família? Per què ha de tenir un mòbil?", es pot escoltar en la gravació.





Segons la gerent, el pacient no necessita "ni a la mare ni el pare ni la veïna de davant" per prendre la decisió de traslladar-se. A més, compara l'hospital amb una ambaixada, on no es pot accedir per telèfon.





Escolti l'àudio aquí: