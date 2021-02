14F. Carlos Carrizosa: "Els constitucionalistes hem de comprometre'ns a que si sumem farem un Govern"

<span class="small">Creu que Cs va prendre les "decisions oportunes" per inhabilitar Torra / @Europapress</span>



El candidat de Cs a la Presidència de la Generalitat, Carles Carrizosa, ha estès la mà aquest dijous tant a PSC com a la resta de partits constitucionalistes per fer possible un canvi de govern després del 14F: "Els constitucionalistes hem de comprometre'ns a que si sumem farem un Govern ".





Ho ha dit en una entrevista aquest dijous de 20 Minuts recollida per Europa Press, en què ha deixat entreveure que en aquest possible acord de govern es comptaria amb PP, però també a Vox: "A vegades fa la sensació que PP i Vox estan al racó dels enfadats, però estic segur que si es necessitessin els seus vots, hauria opció de canvi ".





Preguntat per si veu bé un Govern de PSC i Cs, Carrizosa ha tornat a insistir en la seva resposta afirmativa perquè creu que podrien ser les dues forces constitucionalistes majoritàries, però que per fer-ho caldria "alterar els plans de tripartit que té Illa".





"Això només es va a aconseguir si obliguem a Illa a pactar amb Cs perquè no tingui una altra alternativa i s'aconsegueix votant massivament a Cs. Així es canviarien els plans que ja tenen des de Madrid amb el seu pacte amb ERC. Illa ja ha reconegut que vol un pacte amb Podem i Podem vol amb ERC ", ha remarcat.





A l'ésser preguntat per si descarta una abstenció si la suma és PSC i comuns, el candidat taronja ha urgit a el vot massiu per a Cs perquè un Govern de comuns i PSC "seria una còpia de què hi ha a Madrid --a nivell nacional--, que quan van poder formar majories amb un partit com Cs van triar pactar amb la radicalitat d'ERC i Bildu ".





PP I TORRA



Respecte a si creu que hi ha una presumpta OPA del PP a Cs, Carrizosa ha dit que "el peix petit mai es menja a l'gran", per la qual cosa descarta que un partit que té quatre diputats pot aspirar a fer-li una OPA a un partit que té 36, en les seves paraules.





"Això són càbales que es fan de vegades en els mitjans. La realitat és que Cs aspira altra vegada a guanyar les eleccions, anem a per això. Però si no ho fem, tenim clar que ningú guanyarà amb majoria absoluta", ha tancat.





Finalment, sobre la seva valoració de l'acció en l'oposició dels últims quatre anys, Carrizosa ha sostingut que, entre altres mesures, Cs ha pres les decisions oportunes perquè l'expresident Quim Torra fora inhabilitat: "Era una persona de tarannà supremacista, racista i xenòfob com el van qualificar els tres principals partits d'Europa ".