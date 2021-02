Identifiquen a 39 clients en un hotel de Girona per presumpta tracta i explotació sexual

La Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu conjunt en un hotel de la comarca de l'Alt Empordà (Girona) per detectar possibles víctimes de tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual, en què han identificat a 39 clients i han pres declaració voluntària a 21 dones.





El dispositiu es va desplegar el 30 de gener després de conèixer que a l'hotel suposadament s'exercia la prostitució i es incomplien les restriccions pel coronavirus, han explicat els dos cossos en un comunicat aquest dijous.





Van participar agents d'ordre públic i efectius de la Unitat d'Estrangeria de la Policia Nacional i de la Unitat Administrativa de la Jonquera (Girona) de Mossos.





Els agents van denunciar a 19 ciutadans francesos que estaven a l'hotel i van creuar la frontera infringint les restriccions de mobilitat per la pandèmia.





Els policies també "van aixecar diferents actes" en matèria de seguretat ciutadana, entre elles per tinença de drogues o armes blanques.





Es va identificar als 39 clients que hi havia a l'establiment ja 21 dones que "estaven alternant", als que es va prendre declaració per detectar possibles casos de tràfic per explotació sexual.