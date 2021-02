Calvo marca distància amb Podem: "Si tingués 40 anys potser estaria al dit, però ara estic a la Lluna"

Carmen Calvo (EP)





La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha tret importància aquest dijous a les discrepàncies en el si de la coalició entre el PSOE i Unides Podem perquè les diferències es tracten "amb més normalitat del que sembla" i, a més, aquestes també hi entre ministres d'ell mateix signe.





En una entrevista a Ser Catalunya, Calvo ha mostrat la seva comprensió per la posició de la formació estatge. "" Si hagués 40 anys potser estaria al dit, però ara estic a la Lluna. Em quedo amb el que vam aconseguir portar a al BOE i als Pressupostos ", ha assenyalat.





La vicepresidenta s'ha expressat així després de recordar que, en aquest moment de la seva trajectòria, ja té "alguna mili feta". "Quan es té una certa edat, es gaudeix d'una certa perspectiva i entenc que per Unides Podem, amb 35 escons, governar amb un partit de la trajectòria del PSOE (...) és terrible", ha reconegut.





En aquesta línia, Calvo ha insistit que és "molt comprensiva de les situacions que tots" han d'assumir en política, especialment quan és la primera vegada que els morats accedeixen a l'executiu en un moment en què han passat moltes coses "en el alt "d'Espanya arran de la pandèmia.





"Però, a la fi, ¿sap amb el que em quedo? Amb el que es quedarà qualsevol home i dona. Amb les lleis que hem tirat endavant, amb els 3,5 milions d'espanyols que hem ficat en ERTO, dels gairebé 200.000 milions que hem posat en ajudes directes i amb l'esforç des del punt vista sanitari, fent uns PGE, traient-los endavant contra tot pronòstic ", ha destacat Calvo.





Així, la vicepresidenta ha asseverat que "tota la resta forma part d'un camí que Espanya va a haver d'assumir" a l'igual que "passa" en altres països del seu entorn. Per això, ha volgut recordar a PP que ells també governen a nivell autonòmic amb altres partits. "Deu ser que no s'aixequen a Madrid i no escolten el Govern (d'Isabel Díaz Ayuso)", ha etzibat.





Finalment, Calvo ha deixat clar que les diferències internes es comuniquen "amb més normalitat del que sembla", fins i tot entre ministeris socialistes. "No són problemes burocràtics, són problemes de teniu matí per acabar això Jo l'hi dic a companys meus, del meu partit. Els dic eh, això no. Crec de veritat que ho vam viure amb normalitat", ha tancat.