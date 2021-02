Naturgy tanca l'exercici 2020 complint les seves previsions d'EBITDA

Naturgy ha tancat l'exercici 2020 reforçant la seva posició per afrontar la transició energètica i amb importants avenços en el compliment dels seus compromisos tant financers com operatius i en matèria de ESG (Environmental, Social and Governance). Tot això malgrat un exercici marcat per l'impacte econòmic i social de la pandèmia i un escenari energètic advers amb una caiguda generalitzada de la demanda energètica.













Francisco Reynés / @Naturgy





El president de la companyia, Francisco Reynés, va assenyalar "la capacitat d'adaptació que ha demostrat Naturgy en aquest difícil context i com la companyia ha destacat en l'escenari energètic a nivell internacional davant la resta de competidors, gràcies al seu creixement en tecnologies netes i la seva aposta per nous negocis, com és el gas renovable, impulsant la digitalització i innovació en totes les àrees de el grup ".





El dinamisme en la gestió ha estat clau durant l'exercici per poder optimitzar la cartera d'actius i avançar en la seva rotació. Gràcies a això, la companyia ha reforçat la seva posició financera així com la seva solvència i liquiditat el que, al costat de l'rendiment del negoci, li ha permès esmorteir el context advers i la volatilitat dels mercats energètics internacionals.





Així mateix, Naturgy ha demostrat ser un agent actiu en la transició energètica. Prova d'això, ha estat el seu paper en la presentació de les anomenades 'call of interest' per identificar projectes tractors de la recuperació econòmica en el marc dels fons europeus destinats a la transició energètica. L a companyia ha identificat oportunitats d'inversió per valor de 13.000 milions d'euros en els pròxims anys relacionades amb diferents projectes a Espanya lligats als fons europeus Next Generation .





LA COMPANYIA HA AVANÇAT A L'ASSOLIMENT DELS SEUS OBJECTIUS





La companyia està enfocada en una nova etapa de transformació, una cosa que ha quedat de nou demostrat després de la recent adquisició de projectes renovables als Estats Units amb la compra de Hamel Renewables, que compta amb una cartera de projectes de 8 GW en energia solar i 5 GW en emmagatzematge.





Destaca també el resultat positiu aconseguit en la subhasta celebrada a Espanya, on va resultar adjudicatari d'un total de 235 MW (38 MW eòlics i 197 MW fotovoltaics) repartits entre les tecnologies eòlica i solar fotovoltaica, posant en valor la cartera de projectes renovables a la que porta treballant durant aquests últims anys, i que li ha permès configurar un porfoli realment competitiu i optimitzat. L'adjudicació en aquesta subhasta es troba alineada amb els objectius de creixement de la companyia i s'uneix als més de 300 MW que la companyia va aprovar a finals de l'any anterior i que es troben actualment en fase d'inici de construcció.





Durant el passat exercici, Naturgy va aconseguir importants avanços a Austràlia, país que s'ha convertit en una peça clau per a la companyia ja que, gràcies als últims acords aconseguits, augmentarà la seva capacitat renovable en aquest país fins als 700 MW. En concret, el grup compta a Austràlia amb els parcs eòlics de 'Ryan Corner' i 'Berrybank', que sumen uns 328 MW, a més del projecte també eòlic de 'Crookwell 2' (96 MW), actualment en operació.





A més, ultima l'autorització de diversos projectes renovables a Austràlia, que podrien suposar el desenvolupament de més de 400 MW de capacitat addicional, que li convertirien en un dels productors independents d'energia eòlica més importants de país.





La companyia va realitzar un important avanç en renovables a Xile, on compta amb més de 300 MW de capacitat eòlica i solar. Al Brasil, la companyia té en operació 80 megawatts d'energia fotovoltaica i instal·lar les seves primeres plantes fotovoltaiques fora d'Espanya. Es tracten dels projectes de Sobral (30 MW) i Sertao (30 MW) a Piauí, i Guimarania I i II (80 MW), en Mines Gerais.





Al 2020, les inversions totals van ser de 1.279 milions d'euros, de les quals un 60% es van destinar a creixement.





A més de l'creixement i creació de valor, les línies de gestió prioritàries de el grup passen, principalment, per mantenir la reducció de perfil de risc a través de la rotació d'actius, on destaca la desinversió del 96,04% de la seva participació en la xilena CGE per més de 4.300 milions (EV), confirmant la capacitat de la companyia per a generar valor per als seus accionistes. La transacció està subjecta a les aprovacions reguladores i l'aprovació de competència i s'espera conclogui en la primera meitat de 2021.





Cal destacar també l'acord assolit amb ENI i el Govern d'Egipte en relació a la planta de liqüefacció de Damietta, propietat de l'aliança d'empreses Unión Fenosa Gas (UFG). Les parts implicades continuen treballant per completar la transacció durant la primera part d'aquest any, un cop que es compleixin les condicions estipulades. Gràcies a aquest acord, es resol una situació complexa que es perllonga des de 2012 i que ha suposat un consum destacat de recursos per a la companyia.





Tot això, sense abandonar els objectius fonamentals com és una estratègia industrial de creació de valor i creixement per a cada un dels negocis, així com els objectius en matèria d'ESG. En aquest últim, destaca que el 2020 va continuar el descens de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (-7%) i va seguir augmentat la paritat de gènere en la plantilla com a conseqüència de l'compromís de la companyia amb la diversitat i les polítiques d'igualtat de gènere.





REDUCCIÓ DE DEUTE DE LA COMPANYIA





En l'exercici, el deute net de la companyia es va situar en 13.612.000, gairebé un 11% menys, sense reflectir encara els ingressos abans d'impostos de 2.570 milions esperats a el tancament de la venda de CGE Xile. El 2020, el cost mitjà del deute brut va millorar fins al 2,5% davant el 3,2% de l'exercici 2019. Al tancament de l'any, la liquiditat total de el grup va ascendir a 9.475.000.

Resultats.

















@NATURGY





Desconsolidando l'EBITDA de CGE, l'EBITDA ordinari en el període es va situar en 3.714 milions, un 14,6% inferior que l'any anterior. A perímetre constant l'EBITDA ordinari s'hauria situat en 3.964.000 d'euros, complint amb el guidance d'EBITDA ordinari per al 2020 de 4.000 milions tot i el complicat escenari. El benefici net ordinari va arribar als 872 milions.





Amb l'objectiu de proporcionar una valoració dels seus actius més transparent i ajustada a l'escenari energètic actual, la companyia ha dut a terme durant l'últim trimestre una revisió de valoració de determinats actius que s'ha traduït en un impacte de 1.363 milions d'euros, afectant principalment a la generació convencional a Espanya (1.145 milions d'euros) ia les activitats de gas a l'Argentina (198 milions d'euros).













COMPROMÍS AMB ELS ACCIONISTES





El Consell d'Administració de Naturgy p ropondrá a la Junta General d'Accionistes el pagament d'un dividend final contra 2020 de 0,63 € / acció a abonar durant el primer trimestre d'aquest any.





D'aquesta manera, i si els accionistes ho aproven, aquest pagament es sumarà als dos primers dividends a compte de 2020, de 0,31 € / acció i 0,50 € / acció, respectivament; que elevaran a 1,44 € / acció el dividend total.





A més, i més enllà dels seus compromisos amb els seus accionistes, Naturgy va completar l'amortització de 14.508.345 accions, amb valor nominal d'1 euro cadascuna. A dia d'avui, el capital social de la companyia se situa en 969.613.801 accions, amb valor nominal d'1 euro cadascuna.