14F. Fernández creu que la confessió de Bárcenas no l'afectarà electoralment

El candidat de PP a les eleccions catalanes de l'14F, Alejandro Fernández, ha assegurat que la confessió de l'extresorer de l'PP Luis Bárcenas no afectarà les expectatives electorals dels populars.





En una entrevista a Rac1, Fernández s'ha mostrat "convençut que la gent sap perfectament diferenciar etapes, persones i projectes polítics", i prova d'això, ha dit, va ser el càstig electoral de les generals d'abril de 2019.





"Demano que, a aquesta persona que ja ha estat condemnada, no se li doni més valor a la seva paraula que a la d'una persona que no ha estat ni imputada", ha sol·licitat.









El presidenciable Alejandro Fernández al costat del líder d'el PP, Pablo Casado @EuropaPress





El candidat popular ha assegurat és "massa casualitat" que la confessió arribi en campanya electoral, perquè durant aquests períodes, ha dit, passen coses sempre.





Per la seva banda, la número 2 de la candidatura, Lorena Roldán, ha afirmat, en una entrevista a Ràdio 4 i La 2 que la confessió "no té per què afectar la campanya.





Roldán ha assegurat que el partit ha passat pàgina d'aquestes pràctiques: "Forma part de l'passat, ja hem pagat per errors de l'passat i s'ha après de l'experiència. El PP ha donat exemple d'aquesta autocrítica".