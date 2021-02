14F. Borràs nega ara haver atacat a Junqueras en un altre capítol de les tensions entre Junts i ERC

La candidata de Junts a les eleccions catalanes, Laura Borràs, ha negat aquest dimecres que hagi volgut atacar l'exvicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras, i ha reclamat que no es "malinterpretar" les seves paraules.





"Mai ha estat la meva voluntat atacar a ningú que consideri com a companys de viatge, i els independentistes ho som", ha sostingut en una entrevista a TVE després que, arran de la seva imputació per la seva gestió a l'capdavant de la Institució de les Lletres catalans, afirmés que Junqueras compleix pena de presó després d'haver estat condemnat per corrupció.





L'encara portaveu de Junts al Congrés ha recomanat escoltar la resposta completa i ha demanat que "no es malinterpreti fent talls que donen a entendre el que es diu".





Segons Borràs, és un fet que Junqueras va ser condemnat "per corrupció, com també els consellers i com ha estat tot el judici de l'procés independentista".





Borràs nega haver atacat a Junqueras en un altre capítol de les tensions entre Junts i ERC @EuropaPress





Sobre la seva investigació, considera que és conseqüència "d'un Estat que persegueix la dissidència política", i ha afegit que si no estigués a el front de Junts no hi hauria cas.





També ha diferenciat és el cas de la investigació sobre el suposat finançament il·legal de PP a l'assegurar que "són coses molt diferents".





"Els escàndols per corrupció de PP i en altres partits són una pràctica habitual, no és el meu cas. No he estat mai en política i he fet gala una gestió transparent i eficaç", ha reivindicat.