L'alcaldessa Colau torna a imposar els controvertits talls de trànsit de cap de setmana a Barcelona

Centenars de persones de totes les edats van tornar a ocupar, diumenge, la calçada d'una artèria tan troncal de Barcelona com la del carrer Aragó, en concret, entre Balmes i Aribau. En aquest cas, atenent a la crida de la plataforma "Eixample Respira" que ha agafat el testimoni de l'equip del Govern municipal que lidera Ada Colau a través de la controvertida iniciativa "Obrim Carrers" que va obrir el teló de forma clamorosa a l'esmentada Aragó (per la qual diàriament circulen més de 80.000 vehicles) en vigílies de l'esclat de la pandèmia.





L'Ajuntament de Barcelona, amb la seva tinent d'alcalde d'Urbanisme Janet Sanz al front, ha mostrat la seva "complicitat" amb "Eixample Respira" encara que sembla haver posat el fre (mai millor dit) a l'hora d'anunciar la intensificació dels talls de trànsit els primers cap de setmana de mes en vies molt estratègiques de la ciutat apel·lant , en primer lloc, a la finalització de la tràgica situació de salut que mediatitza el discórrer de la ciutadania i de qualsevol activitat en general.





Sanz, que va aconseguir desesperar tot el sector de l'automoció amb les seves intervencions contra la pròpia indústria de l'automòbil, confirma la línia apuntada fa uns dies per Ada Colau que va emfatitzar que el seu peculiar "urbanisme tàctic" ha arribat a Barcelona per quedar-se tot i que ha admès alguns canvis com, per exemple, la progressiva retirada dels no menys polèmics "blocs de formigó" que molts col·lectius han denunciat per la seva evident perillositat. Així ho va confirmar l'alcaldessa a Catalunyapress en el seu últim "L'alcaldessa Respon" al Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya.





El "Govern Colau" jutja que el centre de Barcelona "no pueder ser el cotxe sinó les persones". foto @FJMonfort





De moment, i complementàriament a les accions dels col·lectius ciutadans contraris a les "autopistes urbanes" (actius no només a la capital catalana sinó en municipis com Barberà del Vallès, Sabadell, Olot i Premià de Mar) el consistori manté els tancaments al trànsit en les populoses Gran de Gràcia i Creu Coberta els primers dissabtes i diumenges de mes de 8 del matí a 10 de la nit per desesperació dels usuaris del cotxe que han de buscar alternatives per circular.





L'"urbanisme tàctic" barceloní s'ha unit als talls de trànsit @FJMonfort





A més, el "Govern Colau" ha actuat, també, en els carrils laterals de la Gran Via i la Diagonal que deixaran de ser carrers per creuar la ciutat de punta a punta. A partir d'aquest dilluns, 8 de febrer, els cotxes tindran una altra dificultat addicional ja que no podran circular de forma lineal. S'instal·larà una senyalització que obligarà a girar a la dreta en determinats encreuaments.





La "guerra contra l'usuari del cotxe" denunciada per molts col·lectius, entitats, patronals i organitzacions en les últimes setmanes, no sembla finalitzar en el "paisatge" barceloní.