14F. Albiach demana que el Govern ampliï la llista de suplents de les meses electorals

Reclama que ERC aclareixi si investiría a Canadell si inhabilitasen a Borràs (Junts). @europapress





La candidata dels comuns a la Presidència de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha demanat a la Generalitat que ampliï la llista de suplents a les meses electorals, a la vista del nombre d'al·legacions que han presentat les persones a les que se'ls ha notificat que formen part d'una taula.





En una roda de premsa aquest dijous, ha cridat també a la tranquil·litat i ha demanat que s'ampliï la borsa de suplents per evitar que hi hagi alguna taula que no es constitueixi a primera hora, sent aquesta la franja perquè votin a la gent gran i vulnerables .





Ha subratllat que anar a votar el 14 de febrer és segur tant per als electors com per als membres de les meses, ha defensat els protocols aprovats pel Govern i ha explicat que ella ho farà presencialment.





"Jo aniré a el col·legi electoral. És important que donem exemple. Aniré amb tranquil·litat i complint les mesures de seguretat", ha destacat la candidata dels morats.





SÁNCHEZ SOBRE VOX



Albiach ha afirmat que no se sent còmoda amb les paraules de el president de Govern, Pedro Sánchez, dient que Vox és més partit d'Estat que el PP: "Pedro Sánchez s'equivoca. En cap cas podem blanquejar els plantejaments de Vox".





Ha sostingut que Vox ha marcat l'agenda del PP, que "ha deixat de ser un partit d'Estat, bloquejant organismes que s'han de renovar com el Consell General de Poder Judicial (CGPJ)", i ha demanat que no se li atribueixin mèrits a Vox.





Albiach ha celebrat que en els debats electorals els candidats s'han "conjurat per no contestar a les barbaritats de Vox, és el millor que es pot fer", i ha puntualitzat que el PP no ha criminalitzat a col·lectius en les seves propostes, a diferència de la ultradreta, segons ella.





BORRÀS I ELS PRESOS SOBIRANISTES



Ha assegurat que no es pot comparar el cas d'imputació de la candidata de Junts, Laura Borràs, - investigada per prevaricació, frau, malversació i falsedat documental quan va ser directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) - amb els el dels presos independentistes, tal com va fer la pròpia Borràs.





"En cap cas és comparable amb la imputació de Borràs. Vagi per davant la presumpció d'innocència, aquest no és un cas de 'clavegueres de l'Estat", i ha afegit que la corrupció no té cabuda en les institucions i genera desafecció política.





Ha reclamat a ERC que aclareixi si investirían a el número dos de Junts, Joan Canadell, en el cas en què Borràs fora inhabilitada per aquest cas, ja que el candidat d'ERC, Pere Aragonès, va dir en un debat electoral que "no compartiria govern amb xenòfobs "i Albiach considera que Canadell ha fet comentaris excloents.





Sobre la postura de la CUP de cara a futurs pactes, Albiach ha assegurat que "està més a prop de Junts" que dels comuns, i ha retret als anticapitalistes que hagin investit a dos presidents de Junts sense aconseguir posar l'accent social en el Govern, al seu judici.





FONS EUROPEUS



Albiach ha acusat ERC, Junts i CUP de fer "electoralisme" al Congrés al votar en contra d'el projecte de Fons Europeus, i ha criticat que després el Govern hagi presentat 27 projectes als quals destinarà aquests fons, entre els quals hi ha grans empreses com Naturgy, quan van dir que no podien anar a parar a grans corporacions.





Ha sostingut que el Govern ha actuat "com a finestreta i no com una administració que té una visió estratègica", i ha afegit que si els comuns són a la Generalitat revisaran els projectes que s'han atorgat i els repartiran també entre les pimes i els ajuntaments , ja que advoquen per la descentralització dels fons.