14F. Aragonès s'enverina amb Borràs per la corrupció

El vicepresident de la Generalitat en funcions i candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, ha sostingut aquest dijous que, si la justícia acaba confirmant les presumptes irregularitats per les quals la candidata de Junts, Laura Borràs, està sent investigada, es tractaria d' un cas de corrupció: "Si finalment es confirma, evidentment serà un cas de corrupció, però no faré de jutge".





En una intervenció organitzada per l'ACN, ha afirmat que cal esperar a veure com avança la investigació i que no vol utilitzar un cas judicial per entrar en retrets entre candidats durant la campanya: "No em dedicaré a fer de jutge", ha contestat a l'ésser preguntat per si creu que el cas que afecta Borràs es tracta d'un cas de corrupció.





Ho ha dit després que dimecres Borràs digués que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, està condemnat per corrupció, encara que aquest mateix dijous ha negat que hagi volgut atacar el dirigent republicà i ha demanat que no es "malinterpretar" les seves paraules.





Aragonès s'enverina amb Borràs per la corrupció @EuropaPress





Sobre aquestes declaracions, Aragonès ha insistit que no vol entrar en polèmiques entre independentistes i ha afegit que la mateixa Borràs ha dit que no volia atacar Junqueras: "Si no s'ha explicat bé es demanen disculpes i endavant".





CONTESTA PUIGDEMONT

El candidat d'ERC ha rebutjat polemitzar amb Junts, després que l'expresident Carles Puigdemont hagi afirmat que el seu partit donarà suport a una eventual investidura d'Aragonès si comparteixen un programa de mínims per a la independència, però ha avisat que no farà "de crossa a el Govern ni per fer la república espanyola ".





"No farem una campanya basada en el retret entre independentistes", ha assegurat Aragonès, que ha reiterat que l'adversari d'ERC en aquestes eleccions és el PSC i no Junts.





Així, ha argumentat que davant entre el PSC i ERC cap independentista hauria de tenir dubtes, pel que creu que Junts hauria de investir si guanyen els republicans: "Si ha d'escollir entre el PSC i Illa, representant el 155 amb el suport de Vox , o ERC amb la meva candidatura després de guanyar el 14F, no haurien de tenir cap dubte ".





"No m'imagino un escenari en què hi hagués una força independentista que decidís que li és millor que presideixi la Generalitat Salvador Illa amb el suport de Vox, que un president d'ERC. No m'ho podria arribar ni a imaginar", ha afegit.





També ha destacat que, quan ERC i Junts han governat junts han tingut un programa de govern conjunt, i que els republicans sempre han investit als candidats de Junts quan han guanyat: "Quan a ERC se li ha demanat un pas endavant, per responsabilitat ho hem fet ", de manera que el partit d'Puigdemont hauria de fer el mateix si guanya ERC el 14F.





CONSELLERIA D'ACCIÓ CLIMÀTICA

Aragonès ha promès crear una Conselleria d'Acció Climàtica si governa després del 14 de febrer, per situar les polítiques contra l'emergència climàtica en el "màxim rang" de la Generalitat i en la qual s'inclourien qüestions com la gestió de l'aigua i l'energia, la aposta per avançar cap a un model energètic 100% renovable i una economia circular per evitar la generació de residus.





Es tracta de la segona Conselleria de nova creació que planteja ERC, ja que també s'ha compromès a que hi hagi una d'Igualtat i Feminismes.