L'esport amateur català aplicarà la seva esperada "desescalada"

La Federació Catalana de Futbol (també la de Bàsquet) encapçalen els organismes esportius que treballen estretament amb la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat per intentar coordinar "la seva" "desescalada" que permeti reprendre l'activitat i les competicions després de les "relaxacions "decretades aquest dijous 4 de febrer pel Procicat.





L'escenari idíl·lic que s'està planificant (la Federació Catalana de Futbol ha lluitat fins al final perquè puguin retornar les competicions) passa per una represa progressiva de l'activitat en els propers dies. Es pensa en crear "grups bombolla" d'entrenament durant catorze dies amb l'horitzó de poder reprendre la Lliga (a partir de la molt competitiva Primera Catalana amb clubs molt històrics amb l'aigua a coll) l'últim cap de setmana d'aquest mateix mes.





El pla contempla permetre el desplaçament dels esportistes sempre que puguin acreditar la seva condició de federats i allargar l'horari de tancament d'instal·lacions fins a les 23 hores per fer possible la volta als entrenaments. És obvi que cal un període mínim de preparació abans de tornar a competir a el màxim nivell que és al que aspira la Federació Catalana amb el suport de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFE F).





Per tant, la tornada als entrenaments hauria de començar a produir a partir de dilluns que ve 8 de febrer, un cop suavitzades les actuals restriccions.





Martinenc i Martorell en lluita el 4 d'octubre abans d'interrompre la Lliga @FJMonfort





En aquest context, la pròpia RFEF (a través del seu president Luis Rubiales en coordinació amb el màxim mandatari de la territorial, Joan Soteras), ha arribat a enviar una carta a el vicepresident de la Generalitat amb funcions de president, Pere Aragonès, sol·licitant el inici de les lligues emparant-se en la reeixida política de control, testeig i protocols de salut que, com la Lliga de Futbol Professional, està exhibint en tot l'àmbit estatal, la Federació Espanyola.





Rubiales ha emfatitzat a l'executiu català que si haguessin territoris que no poguessin competir, els seus equips no podran optar als ascensos a categories nacionals. Uns equips, en molts casos d'autèntica referència i gran trajectòria en l'esport català, que estan agonitzant literalment al no poder desenvolupar les seves activitats, sense competir i sense obtenir ingressos.





La crisi és tan letal que no pocs clubs han arribat a plantejar a la Federació Catalana que declari nul·la la competició si aquesta no es pot reactivar, definitivament, en els pròxims dies. De fet, l'esport amateur català general, més enllà de el futbol i de bàsquet (com el d'altres comunitats), ha clamat per la recuperació de l'activitat a l'proclamar que l'esport "és salut i no un problema". La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha liderat, de forma molt activa, les protestes.