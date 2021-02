Badalona podrà gaudir del Carnaval 2021 amb un programa d’activitats en línia

Les escoles i els mercats municipals prenen més protagonisme en aquesta edició atès que són dels pocs àmbits que enmig de la pandèmia mantenen les seves activitats.





L’edició del Carnaval 2021 de Badalona s’adapta a les restriccions provocades per les mesures de prevenció de la Covid-19 amb un programa confeccionat per participar de les activitats a través d’Internet i de les xarxes socials. També s’han previst activitats que, mantenint les recomanacions sanitàries, tindran lloc a les escoles o als mercats municipals, àmbits que, tot i les restriccions, mantenen el seu funcionament.





Setmana de Carnestoltes





L’Àmbit de Cultura de l’Ajuntament de Badalona ha treballat coordinament amb la Comissió de Cultura de Llefià, i les comissions de carnestoltes de Badalona i de Bufalà, tot un seguit d’activitats per gaudir i per participar a través d’Internet i de les diferents xarxes socials de





Cultura:

[Instagram] @culturabdn

[Twitter] @culturaBDN

[facebook] @culturaBDN

[Youtube] CulturaBDN

[App agenda cultural Badalona] Agenda Cultural Badalona

[Web] www.agendacultural.badalona.cat





Dijous 4 de febrer. Descobreix el programa de Carnaval en línia.





Divendres 5 de febrer. Participa en el concurs fotogràfic de disfresses.





Diumenge 7 de febrer. Exposició de fotografies antigues a cinc punts del recorregut habitual de la rua.





Dilluns 8 de febrer. Explicació de la llegenda, presentació de la reina Carnestoltes i la seva cort, la nimfa del vi i la nimfa del mar, i lectura de les cinc lleis de Carnaval.





Dimarts 9 de febrer. Tutorial del taller infantil: antifaços de carnaval.





Dimecres 10 de febrer. El carnaval a taula. Fem una truita?





Dijous 11 de febrer (Dijous Gras). Arribo de Sa Majestat la reina Carnestoltes i lectura del pregó de Carnaval.





Divendres 12 de febrer. Els balls de disfresses.





Dimarts 16 de febrer. Tutorial del taller infantil: sardina de dimecres de cendra.





Dimecres 17 de febrer. Lectura del testament de la reina Carnestoltes i enterrament de la sardina.





Del 8 al 17 de febrer. Rua de Carnestoltes de Badalona: Exposició fotogràfica. Concurs fotogràfic de disfresses.





Tota la informació estarà disponible i s’actualitzarà a través dels perfils oficials de les xarxes socials i de l’App i el web de l’Agenda Cultural Badalona.





Cartell illustrat per Jessica Amer





La guanyadora del concurs del disseny del cartell de carnaval Badalona 2021 és Jessica Amer Gil, mentre que els finalistes han estat Nil Moraleda i Alexandra Martínez.





Jessica Amer és estudiant de l'Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo. Durant aquest curs realitza les pràctiques a l'associació veïnal de Bufalà on porta a terme projectes gràfics per mostrar l'activitat de l'organització. Com a veïna del barri de Bufalà és coneixedora de la rua de carnaval i ha participat activament i, per aquest motiu, s’ha mostrat illusionada i agraïda que el seu disseny hagi estat l’escollit com a imatge del Carnaval 2021 de Badalona.





El cartell presenta una imatge en forma de tesselles d'un gran mosaic que representa la Reina Carnestoltes i les dues nimfes que l'acompanyen i s'associen als elements d'aigua, mar i vi, arrels dels orígens romans i de la identitat vinícola i marinera de Badalona.





Carnaval a escoles i mercats





Les escoles i els mercats comparteixen protagonisme en aquesta edició del Carnaval de Badalona atès que són dels pocs àmbits on hi ha activitat malgrat la conjuntura pandèmica.





Els centres educatius, mantenint les mesures sanitàries preceptives, viuran amb els infants un Carnaval una mica diferent. Els centres disposen de material audiovisual per a donar a conèixer les tradicions del Carnaval a Badalona i des de principis del mes de febrer les escoles podran descarregar-se l'eina interactiva de la setmana de Carnaval. Es tracta d'una imatge digital de 360° que es pot moure i recull les 5 càpsules/vídeos generats per personatges com la Reina Carnestoltes i la seva cort. Totes les escoles podran participar i fins i tot aquells grups que ho facin des de casa.





Exposició a l’aire lliure





En els punts més emblemàtics del recorregut de la Rua de Carnestoltes es podran veure plafons amb fotografies d’edicions passades de la rua. Aquests punts són: Centre Cívic Torre Mena, carrer de Pérez Galdós, Parròquia de Sant Antoni, cruïlla de l’avinguda del Doctor Bassols amb l’avinguda del Marquès de Sant Mori i la plaça de Trafalgar.





Concurs de fotografia





La Comissió de Carnestoltes organitza un concurs de fotografies de disfresses. Qui vulgui participar en aquest concurs de disfresses, s’haurà de fer una foto al costat dels 6 punts de photocall ubicats als Mercats Municipals o bé als 5 plafons de l’exposició fotogràfica ubicats al llarg del recorregut on tradicionalment es fa la rua pels carrers de Llefià. Un QR et redirigirà a les bases del concurs. Per accedir a les bases i a més informació del concurs es pot visitar el web www.carnaval.llefia.org





Per a més detalls sobre aquestes i altres activitats caldrà seguir les xarxes socials i el web de l’Agenda Cultural Badalona.