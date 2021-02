Denunciats dos motoristes a Terrassa per circular contra direcció i infringir el confinament municipal

Cotxes Policia Municipal de Terrassa (EP)





Una unitat de Policia Municipal de Terrassa va aturar ahir, a les 17.10 h, els conductors de dos ciclomotors que circulaven contra direcció al carrer de Cervantes, amb la plaça de l’Estació del Nord.





Un cop identificats, es va comprovar que els dos motoristes incomplien el confinament municipal i que un dels ciclomotors circulava sense l’assegurança obligatòria de vehicles.





Se’ls va interposar denúncia a tots dos per no respectar les restriccions de mobilitat i una altra denúncia al conductor que circulava sense l’assegurança, a més d’immobilitzar-se el ciclomotor.





19 denúncies per incomplir les restriccions per contenir el Covid-19





La Policia Municipal ha interposat al llarg del dia d’ahir i d’aquesta matinada un total de 19 denúncies per incompliment de les restriccions per contenir el Covid-19.





Sis es van interposar a persones que no duien la mascareta posada a la via pública, entre les quals hi havia una persona que feia ús d’un altaveu, a la plaça del Pagès, causant molèsties als veïns. Dues denúncies van ser per incompliment del confinament municipal i, finalment, 11 més per incomplir el toc de queda.