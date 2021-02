Cap a un nou tripartit? ERC pacta la taula de diàleg amb el Govern i es distancia de Junts

En els últims mesos ERC ha aconseguit arribar a diversos acords amb el Govern central i, no obstant això, cada vegada està més lluny del seu soci de Govern, Junts. El Congrés ha avalat aquest dijous la petició dels republicans perquè el Govern convoqui una segona reunió de la taula de diàleg sobre Catalunya després de les eleccions autonòmiques del 14 de febrer, gràcies a el suport, entre d'altres, del PSOE i Unides Podem. Per la seva banda, el PP, Vox i Ciutadans, han votat en contra, mentre que Junts, soci d'ERC al Govern, ha optat per l'abstenció.





Carmen Calvo passeja al costat de Pere Aragonès (EP)





Dimarts passat, en plena campanya electoral, els republicans catalans van sotmetre a debat de Ple de la cambra baixa una moció en la qual s'insta a l'Executiu a reactivar aquesta taula de diàleg, que es va reunir per primera vegada ara fa un any, amb el nou Govern que sorgeixi dels comicis catalans.





El PSOE i Unides Podem avançar abans fins i tot d'aquest debat que abonarien la proposta dels de Gabriel Rufián en tant que el que reclama no difereix "en res" de l'acord d'investidura que els socialistes van signar amb ERC i perquè està en l'ànim de Govern complir amb els compromisos acordats.





I aquest dijous els dos socis de Govern han confirmat el seu vot favorable a la moció, que també han donat suport, entre altres, el PNB, Bildu i el PDeCAT. De la seva banda, Junts, soci d'Esquerra a l'Executiu català, s'ha decantat per l'abstenció ja que qüestiona l'efectivitat d'aquest fòrum de debat, com ja va apuntar dimarts el seu portaveu i candidata, Laura Borràs.





¿LA VOLTA DEL TRIPARTIT?





Per contra, PP, Vox i Ciutadans l'han rebutjat entre crítiques a el Govern de Pedro Sánchez per acceptar convocar una reunió en la qual els independentistes catalans aspiren a parlar d'amnistia i autodeterminació.





El pacte entre els republicans i el Govern ha avivat els rumors sobre la possible tornada de el tripartit després del 14F: "El tripartit està lligat i ben lligat", va resumir el diputat de Barcelona de Cs José María Mirall.





El Govern reitera la seva disposició a reunir aquesta taula de diàleg institucional però la irrupció de la pandèmia, primer, i la inhabilitació de el ja expresident Quim Torra, van fer 'volar pels aires' aquesta cita. Això sí, insisteix que en aquest fòrum es parlarà de tot, com reclamen des d'ERC, però sempre dins del marc constitucional.