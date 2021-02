Collboni es reuneix amb UGT i CCOO per parlar dels fons europeus

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquesta setmana amb el secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, i el secretari general de CCOO Catalunya, Javier Pacheco, per compartir l'estratègia de la ciutat de cara a aconseguir finançament de projectes a través dels fons europeus Next Generation.





Imatge de la reunió entre l'Ajuntament i sindicats / EP





A les reunions també han participat la tercera tinenta d'alcalde, Laia Bonet; la comissionada de Promoció de l'Ocupació i Polítiques contra la precarietat, Raquel Gil; el secretari de Polítiques Socials i Transició Justa d'UGT, José Antonio Passades; i la portaveu de CCOO Montse Ros, ha informat l'Ajuntament aquest dijous en un comunicat.





Amb aquestes reunions, l'Ajuntament ha començat una ronda de contactes amb els agents econòmics i socials per compartir la seva estratègia de cara a optar als fons europeus, que preveu l'impuls de l'economia de la ciutat i la reactivació econòmica amb la creació i manteniment d'ocupació de qualitat.





Collboni veu necessari "implicar els actors de la ciutat en la reactivació de l'economia i aconseguir que els fons europeus comptin amb la visió dels agents econòmics i socials" perquè impulsin la reindustrialització de l'àrea metropolitana amb sectors que tinguin capacitat per crear ocupació i que combinin innovació, digitalització i sostenibilitat.





En les trobades també s'han apuntat com a principals preocupacions, tant dels agents sindicals com del consistori, el creixement de les dades d'atur, la destrucció d'ocupació i el volum de persones en situació de ERTE, i s'ha compartit l'objectiu que aquests expedients temporals no acabin convertint-se en ERO i acomiadaments definitius.





En aquest sentit, les dues parts s'han compromès a treballar per reactivar els sectors més afectats per la crisi i "desenvolupar un model propi de polítiques actives d'ocupació a la ciutat que impliqui més institucions i actors", ha assenyalat Collboni.