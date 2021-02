L'administració Biden segueix considerant a Maduro "un dictador" i descarta el diàleg directe

El Govern dels Estats Units manté que el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, és un "dictador" i, per tant descarta que hi pugui haver un "contacte directe" amb la seva Administració a curt termini, entre altres raons perquè considera que l'opositor Juan Guaidó és el "president interí" del país.





Nicolás Maduro (EP)





Estats Units va ser el primer país a reconèixer el gener de 2019 a Guaidó com mandatari 'encarregat' de Veneçuela i, malgrat l'arribada de Joe Biden a la Casa Blanca, seguirà en la mateixa línia. Així, tampoc considera vàlides les eleccions parlamentàries convocades pel chavisme al desembre i sosté que Guaidó i la seva Assemblea Nacional - "l'última institució democràtica que queda" - segueixen sent els poders legítims.





El portaveu de el Departament d'Estat nord-americà, Ned Price, ha assenyalat a la "repressió, corrupció i mala gestió" de Maduro com a responsable "d'una de les crisis humanitàries més greus que ha vist l'hemisferi" occidental, i que Washington segueix defensant una "transició democràtica pacífica" a Veneçuela.





Aquesta transició passa per "eleccions presidencials i parlamentàries lliures i justes", "per ajudar els veneçolans a reconstruir les seves vides i el seu país", en paraules de Price. "Els veneçolans tenen dret a la democràcia ia un govern que la promogui i defensi", ha afegit en roda de premsa.





Segons Price, Biden ha promès protecció per als veneçolans fugits i sancions contra els dirigents chavistes "implicats en corrupció i abusos de drets humans", el que convida a descartar, almenys per ara, que pugui haver contactes directes amb les autoritats veneçolanes.





Maduro ha plantejat aquesta possibilitat després del canvi presidencial als Estats Units, però el Departament d'Estat ha subratllat que per ara l'estratègia seguirà sent treballar al costat dels "aliats", tant a la regió de les Amèriques com a Europa. En aquest sentit, Price ha citat fòrums com l'Organització d'Estats Americans (OEA) o el Grup de Lima.





El posicionament dels Estats Units dista del de la Unió Europea, que opta per parlar de Guaidó com un "interlocutor privilegiat" i per deixar qualsevol consideració addicional en mans de cada un dels Estats membre.