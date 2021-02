Les autoritats de l'Índia carreguen contra Rihanna després de publicar una piulada en suport als agricultors

El Ministeri de Relacions Exteriors de l'Índia va emetre un comunicat en el qual criticava a "celebritats i altres" pels seus comentaris "ni precisos ni responsables", i els principals ministres i celebritats van tuitejar contra la "propaganda" que amenaçava la unitat de l'Índia.













Alguns canals de notícies a favor del govern amplificar la veu de l'establishment; una actriu de Bollywood coneguda per les seves opinions a favor del govern va cridar a Rihanna una "estrella del porno"; i trolls misògins fins i tot van elogiar al seu exnòvio Chris Brown per agredir-el 2009, segons informa BBC.





Desenes de milers d'agricultors han estat protestant durant més de dos mesos contra les noves lleis que relaxaran les regles sobre la venda, preus i emmagatzematge de productes agrícoles.





El tweet de Rihanna dimarts es va vincular a una notícia sobre el bloqueig d'Internet en els llocs de protesta i aviat es va tornar viral, obtenint més de 700.000 m'agrada. "Per què no estem parlant d'això?!" va escriure la cantant, que té 100 milions de seguidors a la xarxa social.





El rebuig de govern va ser ràpid, liderat pel ministre del Interior, Amit Shah, qui va tuitejar dimecres a la nit amb els hashtags #IndiaAgainstPropaganda i #IndiaTogether.





"Cap propaganda pot dissuadir la unitat de l'Índia! Cap propaganda pot aturar a l'Índia perquè abast noves altures! La propaganda no pot decidir el destí de l'Índia ... només el 'Progrés' pot fer-ho. Índia es manté unida i unida per aconseguir el progrés ", va escriure.





Poc després, els ministres, els estels de Bollywood i els jugadors de criquet també van començar a tuitejar, utilitzant un o dos hashtags utilitzats per Shah.





"La sobirania de l'Índia no pot ser compromesa. Les forces externes poden ser espectadors però no participants. Els indis coneixen l'Índia i haurien de decidir per l'Índia. Romanguem units com a nació", va escriure el jugador de criquet Sachin Tendulkar.





Poc després, l'activista climàtica Greta Thunberg va compartir un enllaç per a registrar objeccions a les noves lleis, aconseguint que la policia de Delhi comparegués per anunciar que estaven investigant si hi havia una campanya internacional per danyar la reputació de l'Índia.





Les protestes s'han convertit en el desafiament més intractable per al govern del primer ministre Narendra Modi. Desenes de milers d'agricultors han estat protestant a les fronteres de Delhi contra tres noves lleis agrícoles durant més de dos mesos. Els manifestants, inclosos homes, dones i nens ancians, s'han negat a cedir fins i tot durant les gèlides temperatures hivernals, acampant a l'aire lliure, vivint i dormint als carrers. També han mort desenes.





El govern ha ofert suspendre les lleis durant 18 mesos, però els agricultors diuen que han de ser derogades. La setmana passada, la protesta va arribar als titulars mundials quan una manifestació de tractors per part d'agricultors va acabar en enfrontaments violents, que van deixar a un manifestant mort i centenars de policies i manifestants ferits. Alguns manifestants van irrompre en l'històric Fort Vermell de Delhi i el van ocupar fins que la policia els va fer fora.