Una diputada de Vox compara els test anals de covid amb una violació

Patricia de les Heras, una diputada de Vox per les Balears al Congrés dels Diputats, ha comparat els tests anals per al coronavirus amb una violació. Després de les seves declaracions, les xarxes s'han inundat de crítiques i burles.





MÉS INFORMACIÓ La Xina ha començat a fer test anals per detectar el coronavirus

La Diputada de Vox al Congrés, Patricia de les Heras / EP





La diputada ha recorregut a l'article 179 de el Codi Penal per comparar els dos casos, tuitejant que "quan l'agressió sexual consisteixi en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies, el responsable serà castigat com a reu de violació amb la pena de presó de sis a 12 anys ".





D'aquesta manera volia criticar el comitè d'experts de Govern, llançant la següent pregunta: "Els viròlegs què opinen sobre localitzar un virus respiratori per via anal? És una altra idea de el comitè d '"experts"?".





Els test, que van començar a utilitzar-se la setmana passada a la Xina, ja han arribat a Espanya. La primera comunitat en la qual s'han provat ha estat Galícia, on s'estan fent als pacients que tenen símptomes més greus.













Després de publicar els tuits, moltes persones han començat a criticar De les Heras a les xarxes i han arribat a publicar memes i bromes. "És veritat, a partir d'ara, les colonoscòpies que faig en el meu hospital, les podria considerar violacions... Potser hauries de pensar en el tema del consentiment. Ufffff, la cultura i el feixisme estan molt enemistats", ha dit un metge en Twitter.