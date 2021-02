14F. La CUP proposa una renda bàsica universal sostinguda amb "un tipus únic d'IRPF del 49%"

La número tres de la CUP a les eleccions catalanes, Eulàlia Reguant, ha presentat aquest dijous la proposta de la CUP d'una renda bàsica universal que se sostingui "amb un tipus únic d'IRPF del 49%" i que assegura que beneficiaria a un 80 % de la població catalana.





En una roda de premsa al davant de Palau de la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona acompanyada, la candidata 'cupaire' ha assegurat que el seu programa recull una taxa Covid que "grava a grans fortunes i s'ha de convertir en un impost a grans fortunes ".





En aquest acte, la CUP ha presentat una calculadora per mesurar "el que triguen alguns dels rics més rics en guanyar" el que una persona treballadora guanya a Catalunya, i com quedaria el seu salari amb la proposta 'cupaire' d'impostos.





Reguant ha defensat el "dret a existir i garantir que la necessitat per viure no s'imposi a la de sobreviure", i ha advocat perquè la renda bàsica universal reparteixi un percentatge de diners de les persones més riques perquè ningú quedi per sota de llindar de la pobresa.





La 'cupaire' ha sostingut que aquesta renda "no ha de ser entesa com a caritat sinó com un dret, un dret a l'existència com a primera base de la llibertat republicana".





"INCONDICIONAL"

Ha concretat que es tractaria d'una prestació a la qual tothom tindria dret, "universal i incondicional", sense que s'hagi de demostrar els recursos que perceben, ni hi hagi control ni fiscalització de la pobresa, en les seves paraules.





La candidata ha criticat que l'actual Renda Bàsica Garantida de la Generalitat i l'Ingrés Mínim Vital del Govern no aconsegueixen els objectius que es marquen, que són costoses i que estigmatitzen, ja que obliguen els beneficiaris a "mantenir-se en la pobresa" per seguir rebent-, segons ella.





També ha censurat que en l'actual sistema tributari, les grans fortunes tinguin una tributació "més baixa o nul·la" perquè poden utilitzar instruments com les Socimi i les Sicav per pagar menys impostos.





Ha reconegut que la Generalitat només té competències en un tram de l'IRPF, però ha dit que això "no és una excusa per no avançar en la renda bàsica universal", ja que creu que encara té espai per gravar a les grans fortunes i avançar en la sobirania econòmica.





Ha preguntat a ERC i Junts si "volen que la Generalitat passi a ser l'actor principal de la lluita contra la pobresa o si volen seguir sent un actor residual, sotmetent a la gent a les dotze proves d'Astèrix i Obèlix".





AVANÇAR SOCIAL I NACIONALMENT

Sobre les paraules de la vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, que no es tanca a governar amb ERC, la candidata 'cupaire' ha respost: "Em pregunto què govern progressista reparteix fons a les empreses de l'IBEX-35, puja la tanca de sud, no deroga la llei mordassa, ni la d'estrangeria ".





"Qui estigui disposat a avançar socialment i nacionalment, parlarem amb ell", i ha afegit que Catalunya necessita respostes i propostes polítiques de rescat social, una transformació i recuperar la iniciativa de l'independentisme.





Sobre l'enquesta del CIS sobre les eleccions catalanes, Reguant ha dit que la CUP procura no basar-se en les enquestes i que no han analitzat les xifres, i ha defensat la seva candidatura com "l'única força" que permet la possibilitat d'avançar.