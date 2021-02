Messi decidirà el seu futur després de conèixer els plans del nou president de l'Barça

Els tres candidats a la presidència del Barça s'han afanyat a fer costat amb determinació Messi després de les revelacions sobre el seu faraònic últim contracte a un mes de la crucial cita electoral blaugrana ia quatre que Leo pugui deslligar lliurement de el club barcelonista.





La "campanya de desestabilització" al futbolista en plena contesa electoral no ha fet canviar el "full de ruta" de l'capità blaugrana que escoltarà molt atentament, abans de decidir el seu futur, què és capaç d'oferir, a nivell econòmic i esportiu, el màxim mandatari que resulti elegit de les votacions de el 7 de març.





Un molt destacat integrant de l'última Junta Directiva blaugrana ha defensat aquest relat en conversa amb Catalunyapress destacant que, segons ell, en efecte, "Messi esperarà a parlar amb el nou president abans de prendre una decisió definitiva. Està molt a gust amb la seva família a Barcelona, vol seguir i, sobretot, liderar un potent projecte esportiu ".





El fins fa poc directiu reconeix a aquest diari que "en l'actual context econòmic, és evident que propostes com les que puguin venir de París o Manchester seran molt difícils d'igualar ... ja Leo li faria molta il·lusió tornar a jugar amb Neymar, això no ho nego ".





Messi decidirà després de conèixer els plans d'el nou president de l'Barça Foto @EuropaPress





Públicament a el menys, Laporta, Font i Freixa fan pinya al voltant del de Rosario i la seva continuïtat. Al igual que l'expresident Bartomeu, després de rebre el passat 25 d'agost el mític "burofax" de l'capità, els "presidenciables" no estan disposats a passar a la posterioritat en qualitat de dirigents que van resoldre la "Era" al Barça d' un jugador irrepetible.





Més enllà d'aquest aspecte d'una gran càrrega simbòlica, els candidats s'abonen a la tesi que una proposta esportiva guanyadora, pot aconseguir que Leo opti per allargar el seu cicle al Barça alguna temporada més, sabedor el "10" que en el actual context econòmic, les seves privilegiades condicions puguin ser revisades a l'alça.





Els candidats proclamen "urbi et orbi" que Messi genera, en tots els aspectes, infinitament més que el que cobra ... però la situació provocada per la tràgica pandèmia mundial que, en aquest cas sí, s'està enfonsant els fonaments econòmics de Barça, pot condicionar moltes negociacions.





Messi i el seu entorn no tenen presa una decisió definitiva. Escolten, es deixen estimar i valoraran les propostes de el nou inquilí de la llotja de Camp Nou. La situació de desgovern i interinitat al Barça ajuden molt poc pel que fa a la "carpeta" de Leo com bé s'intueix des dels màxims rivals de el club a Espanya i Europa.





A París, per exemple, el PSG continua insistint "marejar" tant com pot a Leo a deu dies de l'apassionant primer round dels vuitens de final de la Champions que es disputarà al Camp Nou. Un partit que, si segueix l'equip de Koeman amb el rearmament moral de les últimes dates, és possible que el Barça afronti en un moment dolç i amb el retorn de pesos pesats com el mateix Gerard Piqué.





Després del gran partit de l'equip a Granada, el lateral esquerre Jordi Alba (gran amic de Messi) va verbalitzar la "gran unió" que s'ha aconseguit en els últims temps al vestidor. No és un tema menor, fins i tot pel que fa a la continuïtat de Leo.