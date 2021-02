Denuncien que al Ministeri d'Igualtat hi ha una "sala de jocs" per als fills de Pablo Iglesias i Irene Montero

Era "vox populi" des que Irene Montero va arribar a el ministeri, que la cura dels fills de el matrimoni morat va a càrrec de les seves subordinades i fins i tot es fa servir una dependència de l'Ministeri com "sala de jocs infantil".













I és que tant Irene Montero com a Ministra d'Igualtat com Pablo Iglesias, com a vicepresident Social van decidir que el millor per als seus fills era crear un espai en el Ministeri d'Igualtat com "sala de jocs". Per a això, Montero va traslladar el despatx del seu secretària -contiguo a el de la ministra- a l'altra punta de la planta. I és a l'oficina de la secretària on es troba ara la "sala de jocs" com es coneix en el mateix Ministeri d'Igualtat on passa una bona part del seu temps la filla menor d'el matrimoni de Podem que té un any i cinc mesos.









Perquè la menor pugui estar sense cap perill en l'espai escollit pels seus progenitors, Iglesias i Montero, s'han tapat totes les entrades dels endolls per vetllar per la seguretat de la petita i s'ha aclarit de mobiliari. A terra solen tendir una manteta sobre la qual juga la petita.





Al Ministeri d'Igualtat no és l'única nena perquè la secretària d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, Noelia Vera, acudeix habitualment al seu lloc de treball amb la seva filla acabada de néixer.





CRÍTIQUES ENTRE ELS FUNCIONARIS SOBRE ELS PRIVILEGIS DEL MATRIMONI IGLESIAS-MONTERO





Funcionaris del Ministeri parlen obertament d'aquesta "posició de privilegi" de la qual s'estaria aprofitant el matrimoni morat que amb càrrec "a l'erari públic una assessora tingui cura de la filla de la ministra" amb un cost de 51.946 euros bruts a l'any i hi hagi un espai habilitat per als jocs de la menor. Però més enllà d'aquest Ministeri funcionàries d'altres institucions, denuncien la injustícia i recorden que el Congrés dels Diputats i altres ministeris disposen de llars d'infants. De fet en la guarderia de Congrés també ha estat atesa la petita Iglesias Montero.









En els vídeos i imatges fins ara publicats demostren que la fins avui assessora de Montero podria tenir cura de la menor de manera puntual, a el veure com aquesta es troba al costat de la menor en multitud d'ocasions. No obstant això, la realitat és una altra perquè "això passa de manera habitual" segons fonts properes. És, a més, una informació que Podem no va negar que passés, al menys en 2019.